- Gigi Becali anunța ca vrea sa-i vanda pe Dennis Man și Florinel Coman, iar patronul FCSB și verii sai, impresarii Giovanni și Victor Becali, vorbește de sume de transfer impresionante. Dennis Man (21 de ani) are o cota de 5 milioane de euro pe transfermarkt. Are 7 goluri și 4 asisst-uri in 24 de meciuri…

- FCSB. Gigi Becali a declarat de mai multe ori in ultima perioada ca spera sa dea lovitura in vara cu transferurile lui Dennis Man, Florinel Coman sau Florin Tanase, insa nu toata lumea e de acord cu planurile latifundiarului. Impresarul Victor Becali a vorbit la o emisiune televizata despre modul in…

- Giovani Becali a povestit, pentru Prosport Live , ca el și Gigi Becali nu s-au certat, ci pur și simplu nu și-au mai vorbit. Impresarul, care ii impresariaza pe Florinel Coman, Ionuț Vina și pe Florin Tanase a povestit despre relația pe care a avut-o cu patronul FCSB și despre dificultațile pe care…

- Gigi Becali poate da lovitura pe timp de pandemie. Finanțatorul FCSB este aproape sa face cel mai scump transfer din fotbalul romanesc. Dennis Man este dorit in Italia, conform patronului roș-albaștrilor. Becali susține ca echipa care-l vrea este dispusa sa dea 15 milioane de euro pentru Man,…

- cprofita de pe urma masurilor luate de FCSB. In lipsa meciurilor, casele de pariuri ofera cote pentru plecarile unor jucatori de la vicecampioana Romaniei. Harlem Gnohere, Bogdan Planic, Dennis Man, Florinel Coman și Florin Tanase sunt țintele pentru un mercato interesant in vara. Gigi Becali a luat…

- Așa cum a declarat, Gigi Becali e pregatit sa iși vanda vedetele insa, daca transferurile nu se vor efectua, are macar șansa de a caștiga la... pariuri! Agenția Betano ofera cote pentru posibilele destinații ale lui Florinel Coman, Dennis Man sau Florin Tanase. Gigi Becali ține totuși de noile prețuri…

- Deși spune ca se teme de faptul ca cele mai puternice campionate nu se vor relua la timp și nu va putea sa-și vanda jucatorii, Gigi Becali negociaza in secret un transfer uriaș. Patronul FCSB susține ca negociaza transferul unui jucator. Becali nu a dat niciun nume, dar este probabil vorba Florinel…

- Jucatorii echipei FCSB au acceptat injumatatirea salariilor pe urmatoarele sase luni, urmand ca fotbalistii sa iși poata primi banii inapoi daca se vor califica in cupele europene. Florinel Coman, Florin Tanase si Dennis Man au cele mai mari salarii la FCSB, relaeteaza mediafax.Vezi și: Ministrul…