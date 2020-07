Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, și-a manisfestat inca o data nemulțumirea fața de atacantul Adrian Petre (22 de ani). CONTEXT: Anton Petrea (45 de ani), noul antrenor al FCSB, a explicat inlocuirea lui Adrian Petre imediat dupa pauza meciului de la Mediaș pomenind despre oboseala atacantului.…

- Gabi Balint, fost jucator la Steaua, i-a facut portretul varfului Sergiu Buș (27 de ani), cel mai nou jucator adus de Gigi Becali la FCSB. „E bun! E un transfer bun, avand in vedere ce a demonstrat in ultimul timp Sergiu Buș și mai ales ca FCSB are doar un singur atacant de meserie (n.r. Adi Petre). …

- Patronul FCSB continua sa ironizeze o boala care pana acum a facut peste 550.000 de victime la nivel global, dand nastere la cea mai mare criza sanitara din ultimii 100 de ani. Gigi Becali a organizat, astazi, o conferinta de presa, prilej cu care l-a prezentat pe atacantul Sergiu Bus (Gaz Metan Medias),…

- Thomas Neubert (39 de ani), preparatorul fizic in care Gigi Becali iși pune toate speranțele pentru redresarea FCSB, a vorbit despre obiectivele pe care și le-a trasat la vicecampioana Romaniei. CONTEXT: Gigi Becali ii va instala la carma celor de la FCSB pe Toni Petrea, Mihai Pintilii și preparatorul…

- Gigi Becali a facut schimbari importante la FCSB in ultimele zile: Mihai Pintilii devine „principal”, iar Toni Petrea și Thomas Neubert, foști colarevin in staff. Dupa FCSB - Dinamo 1-0. Ilie Dumitrescu, fost antrenor la FCSB, și un apropiat al lui Gigi Becali a vorbit despre ultimele mutari și crede…

- Dupa rezultatele slabe din ultima perioada, Bogdan Vintila este pe picior de plecare de pe banca FCSB și se pare ca Gigi Becali are deja un inlocuitor de la care are așteptari mari. Este vorba despre Toni Petrea, fostul secund al lui Laurentiu Reghecampf, și care și-a inceput cariera de antrenor in…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a pregatit o mutare surpriza: Toni Petrea revine la FCSB! Antrenor secund la Al Wasl, echipa antrenata de Laurențiu Reghecampf, Petrea (45 de ani), fost secund in mandatul lui Reghe, ar putea veni din acest sezon la FCSB. Becali nu a spus ca-l va demite pe Bogdan Vintila,…

- "L-am luat pe Briceag. Daca era gratis. Am zis ca imi trebuie neaparat fundas central. Eu nu mai iau jucatori straini. Mai am unul (n.r. - Soiledis), pe cine mai am? Straini eu jucatori nu mai iau. Nu mai iau deloc, deloc, deloc. Daca era gratis, am zis sa-l iau si gata. Si o sa mai aven un fundas…