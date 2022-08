Stiri pe aceeasi tema

- FCSB primește o veste importanta, cu 24 de ore inaintea returului cu Dunajska Streda din Conference League. Nicolae Dica se va putea baza pe extrema Andrei Cordea, care incasase „roșu” direct in finalul meciului cu Saburtalo de acum doua saptamani. In tur, FCSB s-a impus in Slovacia cu scorul de 1-0.…

- Echipa FCSB intalneste pe FC DAC 1904 Dunajska Streda (Slovacia), intr-o partida programata joi, de la ora 20.30, pe Arena Nationala din Capitala, contand pentru mansa secunda a turului al treilea preliminar al Conference League. In tur, FCSB s-a impus cu scorul de 1-0. „Ne asteapta o partida mult mai…

- Mihai Stoica (57 de ani), managerul de la FCSB, a anunțat ca la meciul dintre FCSB și Dunajska Streda, din turul 3 preliminar al Conference League, vor fi peste 25.000 de spectatori. In tur, FCSB s-a impus in Slovacia cu scorul de 1-0. Returul e programat joi, de la 20:30, liveTEXT pe GSP.ro și televizat…

- Mihai Stoica, managerul general al celor de la FCSB, se teme pentru returul cu Dunajska Streda din turul III preliminar Conference League și critica dur prestația roș-albaștrilor din finalul partidei din Slovacia, 1-0. Din minutul 67, roș-albaștrii au evoluat in superioritate numerica. ...

- Dunajska Streda si FCSB se intalnesc, miercuri, 3 august, de la ora 21:30, in prima mansa din turul trei preliminar al Conference League, in direct la Antena 1. Returul este programat, joi, 11 august, pe Arena Nationala din Capitala, de la ora 20:30.

- Revenit cu un succes spectaculos pe banca FCSB, Nicolae Dica pare sa fi resuscitat echipa lui Gigi Becali, patronul care a fost foarte mulțumit de rezultatul cu Saburtalo, 4-2 pe Național Arena. FCSB o va intalni in turul 3 preliminar din Conference League pe DAC Dunajska Streda, locul 4 in ultimul…

- FCSB s-a calificat in turul 3 preliminar din Conference League, dupa o victorie dramatica cu Saburtalo, 4-2 (0-1 in tur), in manșa secunda a turului doi. In turul 3 preliminar, FCSB va da peste Dunajska Streda (Slovacia). Roș-albaștrii joaca primul meci in deplasare Meciul de pe Arena Naționala a reprezentat…

- FCSB a caștigat manșa decisiva cu Saburtalo, scor 4-2 (0-1 in tur), și s-a calificat in turul 3 preliminar din Conference League! Gigi Becali, finanțatorul vicecampioanei, a fost entuziasmat de primul meci cu Nicolae Dica pe banca. In turul 3 preliminar, FCSB va da peste Dunajska Streda (Slovacia).…