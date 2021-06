Stiri pe aceeasi tema

- Sepsi Sfantu Gheorghe va evolua cu invingatoare din dubla mansa dintre FC Spartak Trnava (Slovacia) si Mosta FC (Malta), in turul al doilea preliminar al Conference League, s-a stabilit in urma tragerii la sorti care a avut loc, miercuri, la Nyon, conform agerpres. Sepsi Sfantu Gheorghe, singura…

- CS Universitatea va evolua cu invingatoarea dintre Laci (Albania) si Podgorica (Muntengeru), in turul al doilea preliminar al Conference League, s-a stabilit in urma tragerii la sorti care a avut loc, miercuri, la Nyon si la care echipa din Craiova a fost cap de serie, conform news.ro CS Universitatea…

- FCSB, Universitatea Craiova și Sepsi Sfântu Gheorghe și-au aflat adversarele din turul al doilea al UEFA Conference League. CFR Cluj ar putea juca și ea în competiția nou înființata de UEFA, daca nu trece de primul tur preliminar al Champions League. FCSB va înfrunta…

- La randul lor, FCSB, CSU Craiova și Sepsi Sf. Gheorghe iși vor afla adversarele din turul 2 preliminar al Conference League. Tragerea la sorți este programata miercuri, 16 iunie, de la ora 14:30. Detalii, pe realitateasportiva.net .

- Nationala masculina de volei a Romaniei a ratat calificarea la Campionatul European 2021, dupa ce a Elvetia a intrecut Albania cu 3-1, duminica, in ultimul meci din Grupa E a preliminariilor, in Sala Olimpia din Ploiesti. In clasamentul final al grupei, Slovacia a ocupat primul loc, cu…

- Valeriu Iftime, finanțatorul celor de la FC Botoșani, continua disputa de la distanța cu cei de la Sepsi Sf. Gheorghe. Cornel Șfaițer, manager general la Sepsi Sf. Gheorghe, a anunțat ca este interesat de transferul lui Andrei Chindriș, 22 de ani, de la FC Botoșani, inainte de meciul direct din play-off-ul…

- Internationalul Adrian Aciobanitei, în vârsta de 23 de ani, a cucerit titlul de campion al Frantei la volei cu formatia AS Cannes la finalul unui meci dramatic contra lui Chaumont.În finala play-off-ului, Cannes a trecut de Chaumont cu scorul general de 2-1. Ultimul meci, însa,…