- Patronul FCSB, Gigi Becali, a declarat ca mijlocașul central Dragoș Nedelcu, 22 de ani, va pleca in Ungaria. „Nedelcu pleaca in Ungaria sa faca vizita medicala la Mol Vidi. Imi ofera 500.000 de euro pentru imprumut pe un an și 1.500.000 in iarna urmatoare pentru transfer definitiv. Platesc și contractul…

- FCSB CLINCENI LIVE STREAM VIDEO ONLINE. Iulian Dima va arbitra meciul FCSB - CLINCENI, ajutat de asistentii Valentin Dumitru și Tunyogi Ferencz. FCSB CLINCENI, meci contand pentru etapa a 24-a din Liga 1, se joaca, luni, de la ora 20:00, LIVE STREAM VIDEO ONLINE DIGISPORT TELEKOMSPORT. FCSB…

- „Chiar ieri am avut o oferta de 10 milioane pe Man și le-am zis direct ca nu o accept. Din Premier League cred ca era echipa. Mi-au zis echipa, dar nu știu sa ți-o zic, cred ca e din prima liga engleza. Le-am zis clar celor de acolo ca nu-l dau pe 10 de milioane. Dennis Man, ales de UEFA…

- Tripleta FCSB nu prinde primele doua locuri in ierarhia golurilor marcate pe parcursul actualului campionat al Ligii 1 "Nu exista in Europa jucatori precum Man și Coman. De Tanase nici nu mai zic, ca el e deja consacrat". Declarația ii aparține lui Gigi Becali, cel care cu fiecare apariție publica pe…

- Echipa de fotbal FC Barcelona si-a mentinut si in 2019 pozitia de lider in clasamentul echipelor profesioniste cu cele mai mari salarii din lume, Top 10 fiind dominat de francizele din liga nord-americana de baschet (NBA), care ocupa locurile 4-10, conform unui studiu facut public de Sporting Intelligence.…

- Formatia FCSB a invins, duminica seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Universitatea Craiova, intr-un meci din etapa a XXII-a a Ligii I. A fost ultima partida din 2019 din primul esalon, anunța news.ro.Golurile au fost marcate de Man ’41 si Coman ’45, iar Tanase a ratat un penalti,…

- Un numar de 13,819 milioane de pasageri au tranzitat, in 2018, aeroportul Henri Coanda din Bucuresti, in crestere cu 7,9% comparativ cu 2017, ceea ce il plaseaza pe locul 34 in clasamentul celor mai aglomerate aeroporturi din UE, in crestere fata de locul 37 in 2017, arata datele publicate vineri de…

- Înfrângerea suferita în fața Suediei (implicit ratarea calificarii la Euro 2020 prin preliminarii) a adus multe critici echipei naționale din partea numelor importante din fotbalul românesc. Marius Șumudica nu a fost de acord cu alegerile facute de selecționerul Cosmin Contra…