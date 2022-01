FCSB – CFR Cluj 3-3, în Liga 1. Meci spectaculos pe Arena Națională (Video) FCSB și CFR Cluj au terminat la egalitate, duminica, pe Arena Naționala, scor 3-3, intr-un meci din etapa a 22-a Ligii I. Oaspeții au inceput mai bine jocul si au avut o mare ocazie in minutul 4, cand portarul Andrei Vlad a respins mingea trimisa cu capul de Gabriel Debeljuh. FCSB a replicat in minutul 23, cand Otto Hindrich a blocat sutul lui Darius Olaru.Un minut mai tarziu, Octavian Popescu a deschis scorul cu un sut de la circa 25 de metri, in vinclul portii lui Hindrich. CFR Cluj a egalat in minutul 36 , prin Debeljuh. Acelasi Debeljuh a marcat cu exteriorul, din aproximativ 11 metri, in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

