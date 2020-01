Ministrul Mediului: Romania risca amenzi de pana la 400.000 de euro din cauza poluarii din Bucuresti

Romania se afla in prezent in situatia in care asteapta verdictul in privinta poluarii din Bucuresti, ceea ce inseamna o amenda cuprinsa intre 100.000 si 400.000 de euro pana va reusi sa ajunga sa aiba… [citeste mai departe]