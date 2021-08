FC Voluntari nu are cel mai satisfacator inceput de sezon, iar șefii sunt in alerta: l-au luat pe Mihai Popa, goalkeeper-ul de 20 de ani prezent in lotul Romaniei la Jocurile Olimpice. Considerat unul dintre cei mai promițatori portari din fotbalul romanesc, Mihai Popa, ultima oara la retrogradata Astra Giurgiu, a batut palma cu formația ilfoveana, acolo unde se va lupta pentru titularizare cu Victor Rimniceanu. ...