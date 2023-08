Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova a inregistrat cea de-a treia victorie din acest sezon, dupa ce s-a impus in deplasarea de la Poli Iași, scor 4-1, gazdele evoluand o jumatate de ora in inferioritate numerica.

- Poli Iasi, echipa nou promovata, a realizat surpriza in etapa trecuta si a invins in deplasare campioana Farul Constanta.Pe parcursul a patru zile, de vineri, 4 august, pana luni, 7 august 2023, inclusiv, este programata etapa a 4 a a Superligii, editia 2023 2024.Primul meci al rundei este UTA ndash;…

- Etapa a treia a Superligii 2023 2024 ii aduce campioanei Romaniei, Farul Constanta, un meci pe teren propriu cu Poli Iasi, echipa nou promovata si ultima clasata. Partida se joaca duminica, 30 iulie 2023, de la ora 18.30, pe arena principala a bazei Academiei Hagi, de la Ovidiu. In clasament, Farul…

- CFR Cluj și Poli Iași se intalnesc in aceasta seara, de la ora 21:30, in prima etapa din noul sezon al SuperLigii. Mandorlini debuteaza intr-un meci oficial cu o nou-promovata, in Gruia.CFR debuteaza in noul sezon, insa clujenii au suferit mai multe schimbari in aceasta vara. De la plecarea lui Dan…

- In sezonul trecut al Superligii, "marinariildquo; nu au invins formatia sibiana, nereusind nici sa marcheze in cele doua partide din sezonul regular.Farul Constanta, campioana Romaniei, sustine sambata, 15 iulie, primul meci din noul campionat, intalnind in deplasare FC Hermannstadt.Partida se joaca…

- Programul sezonului 2023 2024 al Superligii s a stabilit astazi, in urma tragerii la sorti tragerea la sorti care a avut loc la Bucuresti.Programul primei etape:FC Hermannstadt Farul ConstantaOtelul Galati UTADinamo Universitatea CraiovaU Craiova 1948 FCSBCFR Cluj Poli IasiRapid Bucuresti Sepsi OSK…

- Farul Constanta a invins duminica seara pe FCSB cu 3-2, dupa un meci in care gazdele au revenit de la 0-2, si echipa lui Gheorghe Hagi este noua campioana a Romaniei. Cu o etapa inainte de finalul play-off-ului, Farul are 50 de puncte, in timp ce FCSB, locul doi, are 46. Citește și: Noua metoda […]

- Farul este echipa care a avut cel mai consistent joc in acest sezon, a evoluat cel mai frumos, astfel ca merita sa devina campioana a Romaniei. Echipa de fotbal Farul Constanta are sansa ca duminica, 21 mai, sa devina campioana Romaniei "Marinariildquo;, care au dominat editia 2022 2023 a Superligii,…