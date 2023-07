Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 19 cetateni din Irak si Siria, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Romania, din Bulgaria, ascunsi in remorca unui autocamion, au fost sambata depistati de politisti la Punctul de Trecere a Frontierei Negru Voda, conform Agerpres.Garda de Coasta a informat, printr-un comunicat…

- Un adolescent de 17 ani dintr-o comuna din judetul Buzau a ramas fara un picior dupa ce a incercat sa sara peste un gard. Denis se juca vineri seara alaturi de alti copii pe ulita din sat cu o minge care a sarit in curtea scolii. El a incercat sa sara gardul sa o recupereze, moment in care o bucata…

- O femeie a trait șocul vieții sale, dupa ce s-a accidentat și a ajuns la Urgențe, in urma unui truc de pe TikTok. Aceasta și-a marturisit public experiența, astfel incat alți oameni sa nu mai aiba de suferit, in cazul in care se vor intalni cu același videoclip. Dupa cum știe toata lumea, oamenii publica…

- Svetlana Boyko, Vasily Gromovikov, Gleb Khloponin, Alexei Losev, Yuri Makolov, Konstantin Sapozhnikov și Anna Travnikova, precum și atelierul de ceramica Perko Julleuchter din Kaluga, au cazut sub restricție.

- O cearta intre doi barbați in gara centrala din orașul elvețian Basel a fost la un pas sa se sfarșeasca cu o crima, dupa ce un individ costumat in femeie a scos un cuțit și a ranit o tanara, in varsta de 22 de ani, și un barbat de 38 de ani.

- Un sofer beat care mergea cu viteza pe o sosea din statul american Colorado a incercat sa schimbe locul cu cainele sau pentru a evita sa fie arestat, dupa ce a fost tras pe dreapta de politisti pentru depasirea limitei de viteza, a relatat politia locala.

- Un medic de renume din București, in varsta de 59 de ani și specializat in ginecologie la Maternitatea Polizu, a incercat sa-și ia viața printr-un gest extrem. Barbatul s-a impușcat cu o arma de tip airsoft, care folosește bile de cauciuc, și este acum internat in stare grava la Spitalul Universitar.Motivul…