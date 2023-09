Stiri pe aceeasi tema

- Accidentare grava in partida Petrolul-Hermannstadat. In minutul 6, Dragoș Iancu a preluat o minge și a plecat in viteza spre terenul advers. In acel moment, Valentin Țicu a intrat prin alunecare, insa fotbalistul lui Hermannstadt s-a ales cu o accidentare grava.

- Echipa CFR Cluj a invins luni seara, pe teren propriu, scor 1-0, formatia Petrolul Ploiesti, in ultimul meci al etapei a noua, potrivit news.ro.Clujenii au deschis scorul in minutul 12, cand Tachtsidis a executat o lovitura libera, mingea a fost respinsa din careu si a ajuns la Avonou, care a sutat …

- Echipa FC Hermannstadt a invins duminica, pe teren propriu, scor 3-1, formatia FC Voluntari, intr-un meci din etapa a noua a Superligii. Echipa oaspete a evoluat in noua jucatori pe final, avand doi eliminati.Ilfovenii au inceput bine meciul si dupa bara lui Nemec din minutul 26, Sigurjonsson a inscris…

- Wow, ce meci a fost intre FC Petrolul Ploiești și FC U 1948 Craiova, pe arena Ilie Oana, in deschiderea etapei a VI-a a sezonului regular al campionatului SuperLigii de fotbal autohtone! O partida inceputa tare, aproape „pe pistol”, de fotbaliștii echipați in galbenul tot mai fericit marca Macron, cu…

- Farul Constanta, campioana Romaniei, a disputat astazi, 6 august 2023, meciul din etapa a patra a Superligii, intalnind in deplasare Petrolul Ploiesti.Partida a avut accente dramatice si s a incheiat cu succesul gazdelor, scor 3 2 0 0 , cu golul victoriei marcat in prelungiri, dupa ce Farul revenise…

- Superliga: Universitatea Craiova - Otelul Galati, scor 0-0, in ultimul meci al etapei a douaEchipa Otelul Galati a reusit sa incheie la egalitate luni seara, in deplasare, scor 0-0, meciul disputat in compania formatiei Universitatea Craiova, in etapa a doua a Superligii, informeaza News.ro.…

- Am așteptat mai bine, destul, de 24 de ore de la ultimul fluier al arbitrului posesor de ecuson FIFA, bucureșteanul Marcel Barsan, delegat la meciul din prima etapa a campionatului SuperLigii, dintre FC Petrolul Ploiești și Universitatea Cluj, de pe arena Ilie Oana, pentru a face comentarii asupra acestuia.…