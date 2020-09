Stiri pe aceeasi tema

- FC Liverpool, campioana en titre a Angliei, si-a continuat parcursul fara greseala de la debutul acestui sezon, invingand pe teren propriu, cu scorul de 3-1, formatia Arsenal Londra, intr-o partida contand pentru etapa a treia din Premier League, disputata luni seara.

- FC Liverpool, campioana en titre a Angliei, si-a continuat parcursul fara greseala de la debutul acestui sezon, invingand pe teren propriu, cu scorul de 3-1, formatia Arsenal Londra, intr-o partida contand pentru etapa a treia din Premier League, disputata luni seara. "Tunarii" au deschis scorul pe…

- Formatia Liverpool a invins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa Arsenal, in etapa a treia a campionatului Angliei, potrivit news.ro.Pentru Liverpool au marcat Sadio Mane '28, Andrew Robertson '34 si Diogo Jota '88. Citește și: Cristian Piedone condamnat in dosarul Colectiv,…

- Echipa Manchester City a fost invinsa fara drept de apel pe teren propriu de formatia Leicester City (scor 2-5), intr-o partida din cadrul etapei a treia a campionatului de fotbal al Angliei, disputata duminica seara. Atacantul Jamie Vardy a reusit o tripla pentru oaspeti (37 - penalty, 54, 58 - penalty),…

- Echipa Manchester United a debutat in noua editie a campionatului de fotbal al Angliei cu o infrangere pe teren propriu, pe care a suferit-o sambata seara in fata formatiei Crystal Palace (scor 1-3), dupa ce elevii antrenorului Ole Gunnar Solskjaer au beneficiat de o saptamana suplimentara de pauza,…

- Echipa Tottenham Hotspur s-a impus la limita pe teren propriu, cu scorul de 2-1, in fata rivalei londoneze Arsenal, duminica seara, intr-o partida din etapa a 35-a a campionatului de fotbal al Angliei. "Tunarii" au deschis scorul in prima repriza, prin Alexandre Lacazette (16), insa Tottenham…

- FC Liverpool, care are deja asigurat titlul de campioana a Angliei, a pierdut primele puncte pe teren propriu in acest sezon, fiind tinuta in sah de Burnley (1-1), sambata, intr-o partida contand pentru etapa a 35-a din Premier League. "Cormoranii" au deschis scorul pe Anfield prin fundasul Andrew Robertson…