Stiri pe aceeasi tema

- La prima aparitie oficiala din acest sezon, Constantin Grameni 20 de ani a inscris un gol de trei puncte pentru Farul Constanta. Farul Constanta, campioana Romaniei, a inceput cu dreptul editia 2023 2024 a Superligii, castigand cu 1 0 meciul din deplasare cu FC Hermannstadt, in ciuda faptului ca echipa…

- Farul Constanta, campioana Romaniei, a sustinut astazi primul meci din sezonul 2023 2024 al Superligii, intalnind in deplasare, in etapa intai, FC Hermannstadt.Managerul tehnic al echipei de pe litoral, Gheorghe Hagi, a folosit in primul "11ldquo; al "marinarilorldquo; in meciul de la Sibiu un singur…

- CFR Cluj va juca barajul pentru Europa Conference League cu FC U Craiova, desi a pierdut pe teren propriu cu Farul Constanta, cu 1-2 (1-1), duminica seara, in etapa a 10-a (ultima) a play-off-ului Superligii de fotbal.

- Farul Constanta, noua campioana a Romaniei, a dovedit si in aceasta seara ca nu a avut rival in editia 2022 2023 a Superligii, dupa ce a invins in deplasare CFR Cluj, in etapa a zecea, ultima din turneul play off.Desi a avut sase jucatori indisponibili pentru aceasta partida Alibec, M. Popescu, Gustavo,…

- CFR Cluj a invins-o pe Sepsi OSK Sfantu Gheorghe cu scorul de 2-1 (1-1), sambata seara, in deplasare, intr-un meci din etapa a noua a fazei play-off a Superligii de fotbal.Campioana, care venea dupa patru meciuri in care obtinuse un singur punct, s-a impus prin golurile marcate de Claudiu Petrila (33),…

- Universitatea Cluj a invins la limita FC Hermannstadt, scor 2-1, dupa un gol venit in ultimul minut al prelungirilor, intr-o partida fara miza pentru ambele formații, in ultima etapa a play-out-ului SuperLigii

- Echipa UTA Arad a invins marti, pe teren propriu, scor 1-0, formatia FC Hermannstadt, intr-un meci din etapa a 6-a a play-out-ului Superligii.Unicul gol al meciului a fost marcat in minutul 52, din penalti. La o faza in careul sibienilor, balonul l-a atins pe Mino Sota in mana, arbitrul Viorel Flueran…

- UTA a reușit sa urce pe loc de baraj dupa victoria la limita obținuta pe teren propriu, 1-0 cu FC Hermannstadt, la primul meci din campionat de la venirea lui Mircea Rednic, in etapa a șasea a play-out-ului SuperLigii.