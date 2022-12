FC Hermannstadt - Farul Constanta 4-0! Prima infrangere pentru marinari“ dupa 13 meciuri la rand in care nu au pierdut

Stiri pe aceeasi tema

- Inainte de inceperea partidei, va avea loc un spectacol de lasere, iar fanfara Academiei Fortelor Terestre Sibiu va intona Imnul National. Stadionul Municipal din Sibiu, noua arena construita in municipiul transilvan, gazduieste sambata, 10 decembrie, primul meci: FC Hermannstadt Farul Constanta, in…

- Farul Constanta, liderul Superligii, a disputat in aceasta seara ultimul meci din grupa C a Cupei Romaniei, intalnind pe teren propriu campioana en titre a Romaniei, CFR Cluj, care e a doua in acest moment in ierarhia din campionat.Partida a fost decisiva pentru accederea in sferturile de finala ale…

- Stadionul Municipal din Sibiu va fi inaugurat la partida dintre AFC Hermannstadt si Farul Constanta, pe 10 decembrie, in cadrul etapei a 20-a a Superligii de fotbal, a anuntat, joi, gruparea sibiana.

- Aflati intr o forma de zile mari, "marinariildquo; sunt neinvinsi de peste doua luni in toate competitiile, avand zece meciuri la rand fara esec in Superliga si Cupa Romaniei. Liderul detasat al Superligii, Farul Constanta, sustine sambata meciul din etapa a 18 a, intalnind in deplasare Chindia Targoviste.…

- CFR Cluj intalneste formatia CS Mioveni, duminica, de la ora 18:00, pe Stadionul Orasenesc din Mioveni, intr-o partida contand pentru etapa a 18-a a Superligii. Petrescu le promite jucatorilor zile libere in funcție de rezultat.

- "Marinariildquo; au obtinut la Craiova a 11 a victorie stagionala in 16 meciuri jucate . Avand in vedere pozitia din clasament si constanta in rezultate, multa lume pune intrebarea: trage Farul la titlu In partida cu FCU 1948 Craiova, la echipa de pe litoral si in prima liga a debutat, la doar 14 ani,…

- Azi, in Etapa I a returului sezonului regulat al Superligii, pe teren propriu, FCu Craiova 1948 a pierdut in fața Farului Constanța, scor 1-2. Craiovenii au deschis scorul in minutul 8 prin Baeten. Dobrogenii au egalat in minutul 35 prin Borza și au luat conducerea in minutul 51 prin Popescu. FCU nu-și…

- Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Mirel Radoi, a declarat, marti, ca pentru formatia sa intalnirea cu FC Hermannstadt din Grupa D a Cupei Romaniei reprezinta un moment al revansei dupa infrangerea cu 1-0 din etapa a 8-a a Superligii, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai…