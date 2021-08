Stiri pe aceeasi tema

- Rapid București a obținut a treia victorie în doar patru etape. Giuleștenii au învins, sâmbata seara, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa FC Arges.Unicul gol al partidei a fost marcat de Panoiu, în minutul 8.Au evoluat echipele:FC Arges: Greab…

- U Craiova 1948 a obținut prima victorie în deplasare din acest sezon, sâmbata, pe terenul echipei Academica Clinceni, scor 2-1. Meciul a contat pentru etapa a patra a Ligii 1.Pentru echipa lui Adrian Mutu au marcat Sidibe ('27), Baeten ('43), în timp ce Chandarov ('84)…

- ​Nou-promovata U Craiova 1948 a obținut prima victorie în noul sezon de Liga 1. Echipa pregatita de Adrian Mutu s-a impus în fața formației Dinamo București, pe stadionul Ion Oblemenco, scor 1-0.În minutul 65, Juan Bauza a centrat perfect, cu exteriorul, pentru lovitura de…

- Revenita în Liga 1 dupa șase ani, Rapid București a obtinut a doua victorie consecutiva, dupa ce a învins, vineri, în deplasare, cu scorul de 2-0, echipa CS Mioveni.Golurile giuleștenilor au fost înscrise de Dragos Grigore '42 si Adrian Balan '55 (click pe numele…

- Universitatea Craiova s-a impus greu, cu 1-0, in partida susținuta sambata seara, pe stadionul „Ion Oblemenco“, in fața formației FC Argeș. Disputa cu piteștenii a contat pentru runda inaugurala a sezonului 2021-2022 a Ligii 1. Prima repriza a fost destul de anosta, cu putine ocazii, in care echipele…