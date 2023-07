Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de fotbal FC U Craiova a invins-o pe FC Arges cu scorul de 3-0 (2-0), sambata seara, pe stadionul ''Nicolae Dobrin'', intr-un meci amical, potrivit Agerpres.Golurile au fost marcate de Aurelian Chitu (22, 32) si Sekou Sidibe (73), potrivit paginii de Facebook a clubului din Banie. CITESTE…

- Echipa de fotbal CFR Cluj a invins formatia Ceahlaul Piatra Neamt cu scorul de 3-1 (1-1), sambata, in ultimul sau meci amical jucat in stagiul de pregatire de la Brasov, potrivit Agerpres.Pentru clujeni au inscris Yuri Matias (31 - penalty), Daniel Birligea (56) si Ermal Krasniqi (59), potrivit paginii…

- FCU Craiova a „comandat” un amical in care sa puna la punct ultimele detalii inaintea startului de „foc” din Superliga, duelul cu FCSB din prima etapa. Oltenii au mers la Pitești pentru un amical cu retrogradata FC Argeș, insa au pus o condiție stricta, și anume ca meciul sa se joace fara spectatori,…

- FCU Craiova a debutat cu o victorie la limita in seria partidelor amicale, 1-0 cu o formatie din liga a 4-a din Germania, RW Ahlen. Unicul gol al partidei a fost reusit de Vladislav Blanuta (’18). FCU Craiova, prima repriza: Popa (Gurau) – Compagnucci, Kvakic, Danny, Mascarenhas – Van Durmen, Achim…

- Acum 40 de ani, pe 14 iunie 1983, Nicolae Dobrin a disputat ultimul sau meci pentru FC Arges, in partida caștigata acasa cu FC Bihor, scor 2-0. Dobrin, antrenor-jucator pe atunci, a inceput meciul pe banca, in minutul 75 luand decizia de a-l schimba pe Constantin Ignat. A fost campion al Romaniei cu…

- Dinamo va rezolva la inceputul verii interdicția privind transferurile, indiferent de deznodamantul de la baraj, iar printre cei cu care „haita” se va intari se numara fundașul central Ricardo Grigore (ex-FCU Craiova și ex-Petrolul) și mijlocașul lateral Geani Crețu (FC Argeș). Cei doi au fost imprumutați…

- FCU Craiova a invins-o pe FC Argeș, 2-1, in penultima runda a campionatului. In aceste condiții, piteștenii au nevoie de o victorie contra Petrolului, in ultimul meci, și sa spere ca Chindia Targoviște nu va caștiga cu FC Voluntari. Citește și: Accident urat la Bascov. Femeie ranita Au marcat: Chițu,…