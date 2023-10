Stiri pe aceeasi tema

- LPS Sebeș, rezultate pozitive la Reghin: remiza la Under 19, a treia victorie consecutiva la Under 17 La a treia dubla intr-o saptamana, LPS “Florin Fleșeriu” Sebeș a realizat rezultate pozitive in etapa a 5-a a competițiilor fotbalistice organizate de Federația Romana de Fotbal. La Under 19 s-a inregistrat…

- Ziua decisiva din turul inaugural in Cupei Romaniei a pus fața in fața doua echipe care au luptat pentru calificarea directa: SCMU Craiova și CSM Petrolul Ploiești. Meciul din Polivalenta din Banie a fost unul extrem de disputat și s-a incheiat cu succesul prahovenilor, scor 72-70, rezultat care ii califica…

- Trupa lui Cosmin Stan este pe val in liga secunda: dupa 1-0 la Mioveni si 3-1 pe terenul celor de la Progresul Spartac, a urmat a treia victorie, 6-1 la Ghiroda, teren considerat acasa cu CS Tunari! Asadar, victorie mare pentru echipa de la Padurea Verde, cu o a doua repriza extraordinara. Paulevici…

- Formația mureșeana s-a impus, vineri, in deplasare, cu scorul de 3-0, in fața echipei Academica Viitorul Cluj, intr-un meci din cea de-a treia etapa a Ligii a III-a de fotbal, seria a 9-a. In urma acestei victorii, a treia consecutiva din acest debut de stagiune, Ungheniul a acumulat 9 puncte și ocupa…

- SCMU Craiova confirma faptul ca anul acesta pretențiile au crescut, iar ultimul rezultat inregistrat al fetelor lui Bogdan Burcea poate doar sa mulțumeasca suflarea handbalista din Banie. Sambata dupa masa, SCMU s-a impus pe terenul unei formații europene din Romania, și anume Bistrița, cu scorul de…

- CSM Focșani 2007 – Voința Limpeziș vineri, 8 septembrie, ora 17:00, Stadionul Milcovul Etapa a treia a campionatului Ligii a 3-a a Seriei a 2-a, aduce pe Milcovul singura echipa sateasca invingatoare a CSM 2007 pe stadionul Focșaniului. Se intampla in play-out-ul campionatului trecut cand juniorii…

- Vicecampioana CSM Oradea a invins, miercuri, formatia slovaca Spisski Rytieri, in primul meci al Turneului memorial ”Toni Alexe”.CSM Oradea s-a impus cu scorul de 103-81 (52-43), conform News.ro. La turneu mai participa formatia KK Zlatibor, cu care Spisski se va duela joi, iar in ultima zi…

- Consiliul Director al Federatiei Romane de Baschet a luat o serie de decizii importante in legatura cu sezonul 2023-2024, atat in privinta Ligii Nationale de Baschet Masculin, cat si a Cupei Romaniei. Principala hotarare vizeaza numarul de jucatori romani pe care echipele vor fi obligate sa-i foloseasca…