FBI investighează un atac armat în North Carolina vizând o reţea electrică în comitatul Moore Niciun motiv si niciun suspect nu a fost anuntat in urma acestui atac, sambata seara, despre care politia afirma ca este intentionat. Aproximativ 35.000 de locuitori din comitatul Moore au ramas fara curent, iar repararea pagubelor ar putea dura cateva zile, au anuntat autoritatile. Toate scolile din comitat erau inchise luni si s-a declarat starea de urgenta. Prin declaarea starii de urgenta s-a impus o interdictie de circulatie pe timpul noptii, de duminica noaptea si pana luni dimineata. ”Persoana sau persoanele care au facut asta stiau exact ceea ce faceau”, a acuzat intr-o conferinta de presa,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

