- Presedintele american in exercitiu Donald Trump a promis vineri ca va continua sa le dea voce sustinatorilor sai, la o zi dupa ce a lansat un video in care isi lua obligatia unei tranzitii ordonate de putere dupa ce Congresul l-a certificat pe Joe Biden ca presedinte ales in ciuda asaltului manifestantilor…

- Peste 60 de persoane au fost arestate, iar anchete sunt în curs de derulare, dupa asaltul de miercuri asupra Congresului american din Washington DC de miercuri, relateaza Reuters. În același timp, FBI cere ajutorul publicului pentru a identifica protestatarii pro-Trump care au intrat cu…

- UPDATE – Congresul american a validat victoria lui Joe Biden in alegerile prezidentiale, iar presedintele Donald Trump a promis ca va avea loc o tranzitie ordonata catre noua administratie. Calmul pare sa fi revenit la Washington la cateva ore dupa ce cladirea Capitoliului a fost luata cu asalt de…

- America inca mai are de infruntat „13 zile de pericol” inainte de plecarea efectiva a lui Donald Trump de la Casa Alba, care și-a provocat susținatorii sa comita un veritabil act de insurecție, prin luarea cu asalt a Capitoliului, chiar in momentul in care Congresul SUA certifica victoria lui Joe Biden…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat joi, potrivit Reuters, ca imaginiile cu actele de vandalism de la Capitoliu i-au stârnit ”furie” și amaraciune, adaugând ca regreta faptul ca Donald Trump nu și-a acceptat înfrângerea în alegerile prezidențiale.…

- In imagini se poate vedea ca unii manifestanți au purtat, pe langa steaguri americane și mesaje pro-Trump, și drapelul Romaniei, decupat ca la Revoluția din anul 1989.Congresul american ar trebui sa confirme rezultatul alegerilor miercuri, iar Joe Biden sa fie inaugurat ca presedinte pe 20 ianuarie.…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat, duminica, ca va participa la protestele care vor avea loc la Washington, pe 6 ianuarie, in ziua in care Congresul se va reuni pentru a certifica voturile din Colegiul Electoral si a declara victoria in alegeri a presedintelui ales Joe Biden, transmite Reuters.