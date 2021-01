Stiri pe aceeasi tema

- Incendiile de vegetatie continua sa faca ravagii in padurile din Muntii Himalaya, in Nepal, misiunea pompierilor fiind ingreunata de terenul dificil, au anuntat joi oficiali locali, potrivit dpa potrivit Agerpres. Mai multe zone din lantul muntos din centrul si estul Nepalului, in apropierea frontierei…

- Incendiile de vegetatie continua sa faca ravagii in padurile din Muntii Himalaya, in Nepal, misiunea pompierilor fiind ingreunata de terenul dificil, au anuntat joi oficiali locali, potrivit dpa. Mai multe zone din lantul muntos din centrul si estul Nepalului, in apropierea frontierei cu China, au fost…

- Fumul degajat de incendiile de vegetatie poate raspindi boli infectioase, potrivit unei cercetari publicate in revista Science, citata de BBC. Oamenii de stiinta spun ca microbii si diverse specii de fungi pot supravietui in numar mare in norii de fum. Autorii studiului cred ca este posibil ca organisme…

- Autorii studiului cred ca este posibil ca organisme din sol cunoscute ca provoaca infectii ar putea fi transferate in acest fel. Astfel, ei sustin ca este urgent ca autoritatile sanitare sa faca o monitorizare mai serioasa a fumului emanat de incendiile de vegetatie. Timp de decenii, a fost presupus…

- Locuitorii unei municipalitati din regiunea de coasta a Fraser Island, Australia, o insula inclusa de UNESCO in patrimoniul mondial, au primit duminica ordin de evacuare din cauza unui incendiu de vegetatie care se extinde, informeaza Reuters. Incendiul, pornit in urma cu sapte saptamani de la un foc…

- Un val de caldura a lovit estul Australiei in acest weekend. Temperaturile au depasit 40 de grade Celsius in anumite parti ale țarii, iar mii de oameni s-au refugiat pe plaja pentru a scapa de canicula și a se racori la briza oceanului, relateaza dpa, potrivit Agerpres.Temperaturile au atins 42 de grade…

- Pompierii din Colorado se luptau luni cu flacarile in incercarea de a tine sub control cel mai mare incendiu de vegetatie inregistrat in acest stat american, care s-a intensificat considerabil in ultimele zile pe fundalul secetei, fumul raspandindu-se deasupra zonelor locuite, informeaza Reuters. Noi…

- Pompierii din Colorado se luptau luni cu flacarile in incercarea de a tine sub control cel mai mare incendiu de vegetatie inregistrat in acest stat american, care s-a intensificat considerabil in ultimele zile pe fundalul secetei, fumul raspandindu-se deasupra zonelor locuite, informeaza Reuters,…