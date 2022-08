Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul, aflat joi in vizita de lucru in judetul Suceava, a semnat contractul de proiectare si executie pentru consolidarea si reabilitarea ansamblului in cadrul caruia se afla si Biserica Sf. Gheorghe, obiectiv inclus in Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Valoarea totala a contractului este de 65,93…

- Municipiul Vaslui va dispune de un bazin de inot olimpic modern, ce va putea gazdui competitii sportive la care vor lua parte 100 de inotatori. Investitia se ridica la peste 97 milioane de lei si va fi finantata de Compania Nationala de Investitii, scrie newsvaalui.ro Este vorba despre un obiectiv ce…

- In comuna Naruja, satul Podul Narujei, va fi construita o sala de sport cu 180 de locuri. Lucrarile vor fi realizate de firmele Baiculescu Construct SRL, Hidro Salt B 92 SRL și Medromtehnology SRL, pentru suma de 6,5 milioane de lei. Investiția este finanțata de Compania Naționala de Investiții care…

- Pastravaria Lepșa va fi reabilitata! ???? Compania Naționala de Investiții a scos la licitație proiectarea și execuția de lucrari pentru obiectivul de investiție „Reabilitare, modernizare și dotare ”Pastravaria Lepșa”, comuna Tulnici, județul Vrancea”. ???? Lucrarile de reabilitare, modernizare și…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat ca astazi s-a semnat la Compania Naționala de Investiții contractul pentru proiectare și execuție la Sala Polivalenta de 5.000 de locuri de la Suceava, cu firma caștigatoare a licitației SC „MIS GRUP „SRL BISTRITA. Termenul de proiectare și execuție…

- Compania clujeana de construcții KESZ Romania a caștigat, impreuna cu SDC Proiect Cluj, contractul pentru Centrul Balneoclimateric Multifuncțional (CBM). Contractul acontat de KESZ și SDC Proiect vizeaza proiectarea și execuția CBM, din orașul Covasna. Proiectul este finanțat de catre Compania Naționala…

- Primele 73 de proiecte pentru investitii in realizarea, extinderea si modernizarea infrastructurii de distributie a gazelor naturale, in valoare totala de 3.854.583.847,09 lei, finantate prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny", au fost aprobate de Ministerul Dezvoltarii, a anuntat ministrul…

- Prundu Bargaului e una din cele 400 de localitați in care Statul finanțeaza realizarea unei baze sportive. Lucrarile sunt in toi, atat pentru terenul certificat UEFA, cat și pentru mini-terenul de langa și cladirile aferente. Guvernul Romaniei a promis finanțarea a 400 de baze sportive pe intreg teritoriul…