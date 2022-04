Stiri pe aceeasi tema

- Ana Maria Tuluc, fiica minora a sefului Politiei municipiului Bacau, a fost data disparuta de familie dupa ce duminica a plecat de acasa si nu s-a mai intors, informeaza Agerpres. Adolescenta Ana Maria Tuluc, in varsta de 15 ani, a plecat de acasa duminica, 10 aprilie, iar acum este cautata de politistii…

- Polițiștii desfașoara activitați de cautare pentru gasirea minorului Onoiu Petrica in varsta de 10 ani, care astazi, in jurul orei 13:00 a plecat voluntar de la familia la care se afla in plasament, pe raza comunei Baia. Minorul este originar din comuna Manastirea Humorului și la momentul dispariției…

- Polițiștii cer ajutorul in gasirea unui batranel. Barbatul de aproape 80 de ani a plecat de acasa de o saptamana. Acum o saptamana, un barbat de aprtoape 80 de ani, din Mititei pleca de acasa. Acesta nu s-a mai intors și familia nu a reușit nicicum sa dea de el. Au cerut ajutorul polițiștilor care va…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizați de catre un barbat, din Baia Mare cu privire la faptul ca sora acestuia, KASA ANA, de 68 de ani, din Satu Mare a plecat voluntar de la domiciliul sau, fara a se mai intoarce. Semnalmente: Inalțime-1,60 metri, greutate aproximativa-45…

- Polițiștii din Calafat au fost sesizați de un barbat din localitate, ca, fiul sau BUTI FLORIN, de 17 ani, in perioada 09-10.03.2022, a plecat de la domiciliul sau din municipiu si nu a mai revenit. Semnalmente: inaltime 1,75 m, greutate 55 kg, par scurt, negru, ochi caprui, pe partea dreapta a gatului…

- Poliția Municipiului Drobeta Turnu Severin a fost sesizata, ieri, de un barbat 49 de ani, din municipiu, ca la data de 4 martie, nepotul sau Paun Ionel de 12 ani, din aceeași localitate, a plecat voluntar de la locuința și nu a mai revenit. Din verificari, a reieșit ca rudele nu au sesizat dispariția…

- Amber Renaye Weber și fetița ei au disparut in decembrie 2016. Autoritațile din Carolina de Nord au avut nevoie de cinci ani pentru a le gasi la doar 30 kilometri distanța de locul unde au fost vazute ultima data. Se pare ca cele doua au locuit, in tot acest timp, intr-o rulota.

- Polițiștii din Olt cauta un copil de 13 ani care a disparut de la domiciliul familiei la care se afla in plasament. ”In aceasta dimineața am fost sesizați de catre Mehedințu Viorel, din orasul Scornicești, sat Chiteasca, despre faptul ca baiatul pe care il are in plasament, Galan Nicolae Viorel, de…