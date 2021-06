Stiri pe aceeasi tema

- Sase persoane au fost retinute miercuri in urma celor 12 perchezitii efectuate in Ploiesti si Campina la domiciliile unor persoane banuite de savarsirea infractiunilor de viol si lipsire de libertate in cazul unei tinere de 18 ani, informeaza IJP Prahova, potrivit agerpres.ro. Potrivit IPJ…

- O invitatie, inofensiva la prima vedere, la o petrecere din Prahova avea sa se transforme in cosmarul vietii pentru o tanara din Ploiesti. Clipe de cosmar pentru o adolescenta de 18 ani din Ploiesti. Fata de doar 18 ani a fost invitata, de doua prietente de 15 ani, la o petrecere intr-un apartament…

- DESCINDERI LA PERSOANE BANUITE DE VIOL ȘI LIPSIRE DE LIBERTATE In aceasta dimineața, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Ploiești au efectuat 12 percheziții domiciliare, in Ploiești si Campina, la domiciliile unor persoane banuite de savarșirea infracțiunilor…

- Tanarul a abandonat autoturismul Skoda Octavia in fața la autogara Codreanu, dupa ce a provocat un accident la intersecția de la fosta Billa, din zona Garii. El a fost prins de niște trecatori care l-au dat pe mana Poliției. Transportat la Secția 2 Gara tanarul a facut scandal cand a fost testat cu…

- Peste 100 de persoane care participau la o petrecere privata intr-un apartament din București au fost amendate cu 226.000 lei, pentru nerespectarea restricțiilor impuse pentru combaterea pandemiei. „In dimineata de 14 martie 2021, in jurul orei 03.30, prin apel 112, Directia Generala de Politie a Municipiului…

- Peste 100 de persoane care participau la o petrecere privata intr-un apartament din Capitala, in noaptea de sambata spre duminica, au fost amendate cu 226.000 lei, pentru nerespectarea restricțiilor impuse pentru combaterea pandemiei.