Stiri pe aceeasi tema

- Keanu Reeves a implinit 57 de ani pe 2 septembrie. Starul este cunoscut pentru numeroase filme blockbuster, printre care „Matrix și „John Wick. E poate cel mai rezervat actor de la Hollywood, nu ii place luxul și prefera sa duca o viața modesta, noteaza click.ro. Keanu are o avere estimata la 144 de…

- O familie obișnuita din Warwickshire, regiune din Anglia cunoscuta drept ținutul lui William Shakespeare, a avut o surpriza în momentul în care s-a trezit în curtea din spate a casei cu un vizitator special. Nu, nu era unul dintre personajele Marelui Will, nici fantoma celebrului dramaturg,…

- Familia Becali are sportul in sange! Puțina mișcare nu strica nimanui și se pare ca Victor Becali știe cel mai bine acest lucru. Celebrul afacerist a lasat in garaj bolidul de lux pe care il conduce și a trecut la... bicicleta! Iata cum l-au surprins paparazzi Spynews.ro pe Victor Becali, intr-o zona…

- O tanara a fost impușcata mortal, duminca seara, in timp ce se plimba pe malul marii cu prietenii, la 10 kilometri de Catania.Vanessa Zappala a murit in urma a mai multe focuri de arma, unul dintre gloanțe lovind-o in cap. In incident a fost ranit și unul dintre prietenii tinerei, insa acesta se afla…

- Iuliana Luciu pare sa fie genul de prietena pe care orice femeie și-ar dori-o. Sora Nicoletei a fost surprinsa in timp ce, deși se grabea spre treburile ei, a preferat sa mai stea alaturi de prietena ei, chiar daca mașina acesteia a intarziat mai multe minute.

- O adolescenta de 13 ani din raionul Criuleni ar fi fost violata de concubinul de 32 de ani al mamei sale. Oamenii legi au fost alertați de matușa fetei, care ar fi aflat despre cele intamplate de la sora sa.

- Termoenergetica a anunțat vineri ca va incepe sa inlocuiasca de luni, 9 august, și pana marți, 24 august, aproximativ 40 de metri de conducta cu diametrul DN 1000 pe Magistrala 1 VEST in sectorul 6, motiv pentru care 50 de blocuri din cartierul bucureștean Drumul Taberei, zona strazii Valea Ialomiței,…

- Saptamana trecuta, jumatate dintre pasagerii cursei Londra-Iasi au prezentat la intrarea in tara documente medicale susceptibile a fi false. Printre pasageri se aflau și botoșaneni. Cazul a ajuns la Parchetul de pe langa Tribunal.