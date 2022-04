“Fata de la țară” atacă Educația lividă – marca PSD Este incredibil! Marca PSD mai lovește o data! Asta realizare! In laboratoarele ofilite trandafirii, vorbind aici de biroul Ciolanesc, deputații Simon și Zetea l-au aburit pe viitorul premier care a semnat pentru ca Antoaneta sa ajunga secretar de stat la Educație! Fata a calcat pe “cadavre” și pentru a se realiza, marca PSD, și-a turnat […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

