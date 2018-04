Bianca, o adolescenta acum in varsta de 13 ani, din Ploiesti, a devenit fabrica de bani pentru matusa sa in grija careia fusese lasata de mama palecata la munca in strainatate. Fata a fost fortata sa intretina relatii sexuale, iar printre clientii sai s-a aflat chiar si un minor de 14 ani. Matusa sa si iubitul acesteia au fost condamnati la inchisoare cu executare, scrie Adevarul.

