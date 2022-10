Fast and Fixed, cele două cuvinte care te vor face să zâmbești din nou – la propriu și la figurat! Daca dantura ta sufera unele modificari estetice vizibile, cea mai buna soluție la care poți apela pentru a remedia situația este consultul stomatologic imediat. Lipsa dinților nu afecteaza doar din punct de vedere fizic, ci și emoțional, perturband echilibrul interior și deteriorand relațiile cu cei din jur. Statisticile efectuate in randul pacienților cu probleme dentare demonstreaza clar ca viața sociala a acestora este zdruncinata din cauza golurilor inestetice ramase in urma dinților cazuți. Vestea buna este ca poți remedia situația prin tratamentele cu implanturi dentare clasice sau de ultima… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Țara nostra nu va suferi in iarna 2022-2023 de lipsa gazului, a declarat premierul Nicolae Ciuca, sambata, dupa ce s-a intalnit cu președintele Azerbaidjanului Ilham Aliyev și cu premierul grec Kyriakos Mitsotakis.

- A fost distracție mare aseara la petrecerea de botez a fiului Vladuței Lupau. Artista și cu soțul ei au organizat o petrecere de pomina pe care nu o vor uita niciodata. In cea mai importanta zi din viața lor le-au fost alaturi prietenii și familia, iar atmosfera a fost intreținuta de nume mari din lumea…

- In prima jumatate a anului 2022 au intrat in insolvența 3.580 de companii, aproximativ la același nivel cu semestrul I din 2021, cand au fost inregistrate 3.033 de insolvențe In primele trei luni ale anului au intrat in insolvența 1.713 companii, iar in cel de-al doilea trimestru au intrat in insolvența…

- Rezultatele obtinute la nivelul judetului Alba, in perioada 12.09.- 16.09.2022, in activitatea de control, sunt redate mai jos. In domeniul relatiilor de munca: Total unitati controlate: 51 Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 896 Din care – femei : 296 Numar deficiente…

- O tanara mamica de gemene a ramas cu un gust amar dupa ce s-a internat cu una dintre fetitele ei de nici doi ani la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Craiova. Dupa ce s-a confruntat cu mai multe situatii neplacute in sectia de Pediatrie, femeia a decis, in cele din urma, sa plece din spital si…

- Se sisteaza apa potabila astazi, 18 august 2022, in localitațile Cristeștii Ciceului, Uriu și Ilișua – anunța Aquabis. „Datorita unor lucrari pe care le executa S.C. Electrica S.A, azi 18 august 2022, in zona Uriu, in localitațile Cristeștii Ciceului, Uriu și Ilișua se va resimți LIPSA PRESIUNE sau…

- Marți, atmosfera va fi variabila. Soarele rasare la ora 06:27. Inca din timpul nopții, temperaturile vor urca, dar cerul va fi mai mult innorat. Local sunt posibile ploi mai ales in zonele montane și submontane. Pe timpul zilei, vremea se menține instabila cu perioade de innorari accentuate. Vantul…

- Simona Halep (locul 6 WTA) a postat, luni, un mesaj pe Facebook, in care le-a multumit fanilor pentru ca au facut-o sa se simta ca acasa. „Aceasta victorie inseamna foarte mult pentru mine. M-am reintors din punct de vedere mental din aprilie anul acesta. Dupa ce am ajuns in semifinalele de la Wimbledon,…