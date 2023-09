Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep a fost suspendata patru ani, in prima instanta, in urma scandalului de dopaj in care a fost implicata, iar sportiva a declarat ca va contesta decizia la Tribunalul de Arbitraj de la Lausanne.Gheorghe Hagi, managerul tehnic al campioanei Romaniei, Farul Constanta,…

- Dan Șucu a dat lovitura și a cumparat de la Farul Constanța jucatorul despre care Gigi Becali spunea ca este prea scump pentru ca Gheorghe Hagi vrea doua milioane de euro. Giovanni Becali a anunțat ca fundașul stanga Andrei Borza s-a ințeles asupra contractului cu Rapid București. Aceasta este modalitatea…

- Farul Constanta a reusit sa castige sezonul trecut titlul in Superliga, dominand autoritar competitia interna. Echipa antrenata de Gheorghe Hagi a incheiat pe prima pozitie in clasament, la 7 puncte distanta de FCSB. Sezonul a fost incheiat in stil mare, cu victorii in fata celor de la FCSB si CFR Cluj.Practic,…

- Antrenorul formatiei Farul Constanta, Gheorghe Hagi, a declarat ca Flora Tallinn, echipa pe care o va intalni joi, in turul trei preliminar al Conference League, este una puternica, cu jucatori inalti, care are o disciplina tactica foarte buna. El considera ca formatia sa trebuie sa se autodepaseasca…

- Toate cele patru reprezentante ale Romaniei in Conference League la fotbal disputa, joi seara, partidele din manșa secunda a turului al doilea preliminar. Campioana Romaniei, Farul Constanța, va juca, de la ora 19.00, in deplasare, contra gruparii armene FC Urartu. In manșa I, echipa lui Gheorghe Hagi…

- Farul Constanta, campioana Romaniei, a fost eliminata din turul intai preliminari al Ligii Campionilor de Sheriff Tiraspol, campioana Republicii Moldova.Farul a castigat cu 1 0 in tur, la Ovidiu, dar, in returul de la Tiraspol, Sheriff s a impus cu 3 0 dupa prelungiri, "marinariildquo; avand un joc…

- Farul Constanța, adversara clubului Sheriff din preliminariile Ligii Campionilor, e nevoita sa faca o schimbare la nivelul echipamentului. In Moldova este strict interzisa reclama pentru casele de pariuri și jocurile de noroc, motiv pentru care Farul va fi nevoita sa joace la Tiraspol fara sponsorul…

- Farul Constanța va incepe un nou sezon, pentru care se pregatește din greu. Echipa antrenata de Gheorghe Hagi se afla in Polonia, unde se antreneaza. Fotbaliștii se afla deja la cel de al doilea stagiu de pregatire. Recent, sportivii s-au antrenat in Poiana Brașov. Se pare ca aceștia au obiective mari…