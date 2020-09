Farul Constanta s-a impus in fata celor de la Aerostar Bacau. Cine a marcat pentru alb-albastri

Stiri pe aceeasi tema

- FC Farul Constanța s-a impus in urma cu cateva momente cu 1-0 in fața celor de la Aerostar Bacau, in etapa a doua din Liga 2. La finalul partidei suporterii constanțenilor au sarbatorit cu jucatorii in parcarea stadionului "Gheorghe Hagi".

- Formatia Universitatea Cluj a invins, luni, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Aerostar Bacau, in prima etapa a Ligii a II-a, potrivit news.ro.Citește și: Raluca Turcan ii raspunde prin ricoșeu lui Rareș Bogdan: 'Vedem demagogie și oportunism politic' Unicul gol al meciului a fost…

- FC Rapid a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 3-1 (1-0), formatia Viitorul-Pandurii Targu Jiu, in prima etapa a Ligii a II-a.Au marcat: Paraschiv '58 (p) / Sefer '8, Hlistei '65 (p), D. Benzar '90+5, potrivit news.ro. Citește și: Ludovic Orban striga 'BINGO' in interiorul…

- Formatia Gloria Buzau a incheiat la egalitate, scor 1-1, meciul sustinut, sambata, pe teren propriu, in compania echipei Concordia Chiajna, in prima etapa a Ligii a II-a, potrivit news.ro.Citește și: SURSE Cine l-ar putea inlocui pe Liviu Vasilescu la șefia Poliției Romane Prima etapa…

- FC Farul, partide astazi cu Sparta Techirghiol si Poseidon Limanu 2 Mai.FC Farul Constanta sustine astazi un ultim test, cu o saptamana inaintea debutului oficial al noului sezon al Ligii a 2 a.Alb albastrii disputa, pe stadionul din Techirghiol, doua partide de verificare, antrenorul Ianis Zicu urmand…

- In aceasta seara de sambata, 11 iulie 2020, de la ora 20.15, pe arena Ilie Oana, din Ploiești, dupa o zi calduroasa de vara, FC Petrolul va debuta, in sfarșit, in play-off-ul Ligii a II-a de fotbal, urmand sa bifeze așa-numitul „Primvs Derby”, mai pe ințelesul tuturor, derbiul contra echipei Fotbal…

- bull; Toate cele patru goluri ale partidei s au marcat dupa pauza Liderul turneului play out din Liga 1, FC Viitorul, a disputant astazi o partida amicala, la baza Academiei Hagi, de la Ovidiu, contra Petrolului Ploiesti, formatie care va evolua in turneul play off al Ligii a 2 a, avand ca obiectiv…

- Chindia Targoviste a invins, miercuri, pe teren propriu, la Ploiesti, cu scorul de 2-1 (1-0), echipa FC Viitorul, in etapa a IV-a a play-out-ului Ligii I.Au marcat: Negut 10, '89 / Matei '85 Min. 10, 1-0: Negut a impins cu capul in plasa un balon respins in fata de Tordai; Min.…