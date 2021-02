Stiri pe aceeasi tema

- Timothy Wilks, 20 de ani, creator de conținut pe Youtube, a fost impușcat de o persoana de 23 de ani care le-a spus ofițerilor ca nu avea nicio idee ca ar fi vorba despre o ”farsa” și ca a acționat in legitima aparare, noteaza postul BBC, citat de HotNews. Martorii au relatat poliției ca Wilks și un…

- Șoferul care a fugit de poliție luni seara, in județul Timiș, era cautat dupa ce a fost condamnat la inchisoare cu executare. El este in continuare de negasit, insa prietenul care il insoțea s-a prezentat luni seara la spital pentru ca a fost impușcat in șold in timpul urmaririi. Polițiștii incearca…

- In cursul noptii de luni spre marti, lucratorii Sectorului Politiei de Frontiera Sarasau, județul Maramureș, au folosit armanentul din dotare pentru a reține un grup de contrabandiști de țigari, in zona Barajului Firiza din Muntii Gutai. In urma operațiunii, un barbat a fost ranit, relateaza Agerpres.…

- Persoana care a plasat bomba ce a explodat in dimineata de Craciun in Nashville a fost identificata de anchetatori. Este vorba de Anthony Warner, un barbat de 63 de ani, care a murit in explozie, scrie Mediafax Anthony Quinn Warner, in varsta de 63 de ani, a fost numit oficial drept suspect…

- Politistii prahoveni, sesizati ca un autoturism circula haotic, existand suspiciuni ca soferul este beat, au tras focuri de arma, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce un pasager din masina pe care au urmarit-o i-a amenintat cu un cutit. Patru barbati aflati in masina au fost retinuti, iar soferul…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Botosani au declansat o ancheta in cazul soferului impuscat mortal de politisti, dupa ce nu a oprit la semnalele acestora. Urmeaza sa se stabileasca gradul de vinovație in cazul polițiștilor și cauza exacta a morții barbatului de 34 de ani. Procurorii…

- Urmarire ca-n filme in Botoșani, unde un barbat care a lovit patru autospeciale de Poliție a fost impușcat mortal de agenți pentru ca nu a oprit la semnalele acestora, scrie Monitorul de Botoșani.Urmarirea a inceput in judetul Iasi, acolo unde politistii au incercat sa il traga pe dreapta pe sofer,…

- Un barbat de 35 de ani din localitatea Bucesti, comuna Ivesti, judetul Galati, a murit dupa ce s-a impuscat accidental cu un pistol de asomat porcii. Barbatul verifica arma pe care intentiona sa o foloseasca in preajma Craciunului cand s-a produs incidentul, transmite News.ro . Politistii din Galati…