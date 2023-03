Farmaciile înșeală clienții cu cardul de fidelitate Farmaciile afișeaza pe produs, cu cifre de dimensiuni mai mari, prețul mai mic dar care este valabil doar la comercializarea prin intermediul cardului de fidelitate. Cine nu are acest card este indus in eroare prin aplicarea prețului mai mare. Direcția Generala Control și Supraveghere Piața și Armonizare Europeana din cadrul Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor supune atenției propunerea de ordin cu caracter normativ privind obligația operatorilor economici de a asigura consumatorilor informatii clare și neechivoce cu privire la prețul produselor. Informarea trebuie sa fie efectuata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Paul Anghel, seful Directiei Generale Control si Supraveghere Piata si Armonizare Europeana a Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), a transmis mai multe recomandari persoanelor care vor sa cumpere peste si produse din peste, in perioada sarbatoririi Bunei Vestiri si Floriilor

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) anunța ca a cerut lantului de farmacii „Dr Max” sa inceteze folosirea in reclame a sintagmei „preturi Dr. Max de mici”, sustinand ca este vorba despre o practica comerciala incorecta deoarece mesajul sugereaza ca la aceste farmacii sunt cele…

- In urma verificarilor desfasurate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor ANPC , in lantul de farmacii Dr. Max, echipele de control au constatat utilizarea, atat in farmacii, cat si in spoturile publicitare din mass media, a sintagmei "preturi Dr. Max de mici". Acest lucru a fost considerat…

- Produsele alimentare care contin specii de insecte autorizate ca alimente noi vor fi prezentate in magazine in standuri separate, cu panouri de informare clare. Produsele alimentare care contin specii de insecte autorizate ca alimente noi vor fi prezentate in magazine in standuri separate, delimitate…

- Un proiect de ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor prevede ca produsele alimentare care contin specii de insecte autorizate ca alimente noi vor fi prezentate in magazine in standuri separate, delimitate de cele cu produse clasice, langa care trebuie sa se gaseasca…

- Paul Anghel, seful Directiei Generale Control si Supraveghere Piata si Armonizare Europeana a Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), intreaba consumatorii, intr-o postare pe Facebook, daca produsele care contin proteine obtinute din greieri, larve ale gandacului de faina, vierme…

- Ordinul care stabileste detalierea informatiilor din meniurile restaurantelor a fost emis dupa ce am stabilit abordarea la nivel european iar alaturi de numele produsului va trebui pus intr o paranteza si numarul de E uri ca sa stii ca, la momentul acela, ai demarat deja procesul de imbalsamare inca…

- In urma unei acțiuni de verificare a inspectorilor ANPC, mai multe restaurante din Alba Mall s-au ales amenda contravenționala și cu masura opririi temporare a prestarii activitații. „In aceasta unitate reprezentanții Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor au dispus masura de oprire temporara…