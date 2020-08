Stiri pe aceeasi tema

- In contextul pandemiei de Covid-19, cele doua specialiste buzoience vor raspunde intrebarilor parinților și copiilor interesați despre modul in care se pot proteja de noul virus, dar și de gripa sezoniera și de racelile obișnuite, in cadrul unui eveniment organizat duminica, 13 septembrie, in parcul…

- Zece persoane din azilul de la Aldeni, judetul Buzau, au fost confirmate, vineri, cu infectie cu coronavirus. Aceasta este a doua oara cand DSP Buzau declara focar de Covid-19 in azil, la inceputul lunii august fiind infectați patru oameni, scrie News.rocele 10 persoane au fost depistate cu coronavirus…

- Numarul varstnicilor decedați, proveniți din aziluri buzoiene unde se inregistreaza focare de coronavirus, a ajuns la opt. Astazi, Direcția de Sanatate Publica a anunțat un prim deces la caminul privat din Haleș. Tot D.S.P. a raportat al doilea deces semnalat in randul asistaților de la Caminul Al.…

- Problema cu noul an școlar este ca unele primarii nu au destui bani pentru a finanța toate aceste masuri, pentru ca bugetele lor au fost afectate de criza Covid-19 aparuta in primavara. Premierul Ludovic Orban a anunțat ca Executivul va deconta cheltuielile autoritaților locale legate de inceperea…

- Premierul Ludovic Orban va fi prezent miercuri la plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, de la ora 13.00, pentru a prezenta un raport referitor la masurile Guvernului impotriva raspandirii COVID-19, in contextul deschiderii anului scolar pe 14 septembrie si organizarii alegerilor locale…

- Dupa o perioada de restricție totala, calatoriile internaționale au fost reluate și permise, in conformitate cu regulamentele interne ale fiecarei țari, unele dintre acestea acceptand cetațenii moldoveni in perioada estivala, scrie ANSP intr-un comunicat de presa.

- Paisprezece persoane, angajati si copii asistati, au fost confirmate cu coronavirus la Complexul de servicii comunitare Beceni, din judetul Buzau, autoritatile de sanatate publica declarand focar de boala in acest camin.