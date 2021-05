Stiri pe aceeasi tema

- Dan Helciug, liderul trupei ”Spitalul de Urgența”, ca mulți artiști a avut un an greu. Din ce in ce mai mulți artiști recunosc ca Pandemia le-a dat peste cap atat cariera cat și viața. Mulți au mari probleme financiare din lipsa concertelor. Nici Dan nu a facut excepție de la aceasta situație. Artistul…

- Dan Helciug, in varsta de 47 de ani, este unul dintre cei mai apreciați artiști din Romania, insa, pandemia i-a schimbat total viața. Concertele au lipsit, iar interpretul s-a reorientat. Acesta a caștigat bani din diverse activitați, iar in cazul in care lucrurile nu se vor indrepta, și-a facut deja…

- Cand romanii se vor vaccina in proporție de 60 – 70 la suta e posibil sa ne putem intoarce la normalitatea de dinainte de pandemie, a declarat, joi, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU),...

- Aceștia au adresat scrisori de mulțumire personalului medical inmanand totodata si plachete cu mesaje personalizate pentru fiecare secție in care sunt ingrijiți pacienți cu Covid-19. Intr-o perioada de oarecare acalmie, in care la secția ATI Covid sunt pentru prima data in ultimele saptamani cateva…

- Dan Helciug spera ca in aceasta toamna sa celebreze 21 de ani de la inființarea trupei ”Spitalul de Urgența”. Evenimentul va fi marcat, daca situația epidemiologica va permite, cu un show la Beraria H. Pentru moment, pentru concert nu ”i-a fost vandut bilet” și fostului sau coleg, acordeonistul Vali…

- Un baiețel din Botoșani nascut in urma cu 4 zile are o forma grava de Covid-19 și lupta pentru viața in maternitatea Spitalului de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava. Mama copilul era infectata cu SARS-CoV-2 și baiețelul a fost testat de asemenea pozitiv, imediat dupa naștere, in ...

- Incendiu la Spitalul de Psihiatrie-Craiova/3 cadre med au sarit de la etaj Foto: Arhiva/ IGSU Un incendiu a izbucnit la Spitalul de Psihiatrie din Craiova. La fata locului au fost trimise doua subunitati de interventie cu mai multe autospeciale. 18 pacienti si 5 cadre medicale s-au autoevacuat,…

- Silviu Istoan, de 38 de ani, si Dan Patatu, 55 de ani, sunt cele doua victime ale criminalului din Onesti.Sotia lui Dan Papatu lucreaza chiar la Spitalul din Onesti, acolo unde a fost operat de urgenta Gheorghe Morosanu. Femeia este asistenta chiar pe Sectia de Chirurgie. In prezent, atacatorul de afla…