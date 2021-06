Strazile din centrul Bucureștiului nu vor mai fi pietonale in weekend-ul 12 – 13 iunie. In acest sfarșit de saptamana incepe Campionatul European de Fotbal – UEFA 2020. „Duminica, 13 iunie, are loc la Bucuresti primul meci din cadrul Campionatului European de Fotbal – UEFA 2020. Avand in vedere faptul ca acest eveniment implica o serie de restrictii rutiere pe mai multe strazi si bulevarde, inclusiv in zona centrala, si pentru a nu bloca accesul echipelor participante si al turistilor la hotelurile unde sunt cazati, proiectul ‘Strazi deschise’ nu poate fi implementat in weekend-ul 12 – 13 iunie.…