Fără prejudecăţi şi mituri: Vladimir Putin spune ce crede despre Campionatul Mondial CHIȘINAU, 15 iul — Sputnik. În cadrul intervenției sale de la deschiderea de sâmbata a galei la Teatrul Bolshoi, Vladimir Putin a facut o declarație prin care și-a exprimat convingerea ca organizarea Campionatului Mondial de fotbal este un succes, iar straini au avut ocazia sa vada Rusia din interior, fara mituri și prejudecați. &"Rusia a organizat Campionatul Mondial la cel mai înalt nivel și cu multa daruire. Suntem încântați ca l-am realizat cu succes și ca am adunat milioane de oameni în jurul fotbalului. Suntem încântați… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 15 iul — Sputnik. În cadrul intervenției sale de la deschiderea de sâmbata a galei la Teatrul Bolshoi, Vladimir Putin a facut o declarație prin care și-a exprimat convingerea ca organizarea Campionatului Mondial de fotbal este un succes, iar straini au avut ocazia…

- Suporterul german Hubert Wirth în vârsta de 70 de ani a ajuns la stadionul „Lujniki" din Moscova cu un tractor produs în anul 1936. Cesta a atras imediat atenția jurnaliștilor și a fanilor. Primul Campionat Mondial de Fotbal din istorie care are loc în Rusia se…

- Suporterul german Hubert Wirth în vârsta de 70 de ani a ajuns la stadionul „Lujniki" din Moscova cu un tractor produs în anul 1936. Cesta a atras imediat atenția jurnaliștilor și a fanilor. Primul Campionat Mondial de Fotbal din istorie care are loc în Rusia se…

- CHIȘINAU, 7 iun — Sputnik. În ajunul celui mai important eveniment fotbalistic al anului — Campionatul Mondial de Fotbal — care se va desfașura în Rusia între 14 iunie și 1i iulie, Agenția Internaționala de Presa și Radio Sputnik Moldova inaugureaza…

- Conform unei cercetari Kaspersky Lab, 7.176 dintre cele aproximativ 32.000 de rețele Wi-FI publice din orașele care gazduiesc Campionatul Mondial de Fotbal 2018 nu cripteaza traficul. Acest lucru inseamna ca pot sa aiba probleme de siguranța, prin urmare, microbiștii ar trebui sa aiba grija de datele…

- Conform unei cercetari Kaspersky Lab, 7.176 dintre cele aproximativ 32.000 de rețele Wi-FI publice din orașele care gazduiesc Campionatul Mondial de Fotbal 2018 nu cripteaza traficul. Acest lucru inseamna ca pot sa aiba probleme de siguranța, prin urmare, microbiștii ar trebui sa aiba grija de datele…

- Nigerianul Nwankow Kanu (41 de ani) a fost jefuit in aeroportul international Sheremetyevo din Moscova, conform The Sun. Hotii au pus mana pe 8.250 de lire sterline, bani care se aflau intr-unul din bagajele fostului atacant, prezent in Capitala Rusiei pentru un meci demonstrativ organizat de FIFA.…

- Sub egida unui proiect generos – „Sport, turism și educație”, elevii clasei a XI-a A și profesorii de la „Victor Slavescu” (Sevastian Nicoleta – director, Vintilescu Mihaela – director adjunct, Florina Damian, inspector Educație Fizica, Elisabeta Toma – diriginte ) au pregatit o tema ”fierbinte”, care…