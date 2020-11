Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Bacau a decis anularea deciziei Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta de a inchide restaurantele si barurile din judet. Decizia instanței nu este insa definitiva, scrie HotNews.Aproximativ 20 de firme din domeniul HoReCa au deschis procesul și au cerut anularea deciziei Comitetului…

- Tribunalul Bacau a decis anularea deciziei Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta de a inchide restaurantele si barurile din judet. Decizia instantei - fara precedent - nu este definitiva. Procesul a fost deschis de aproximativ 20 de firme din domeniul HoReCa, care au cerut anularea deciziei…

- Tribunalul din Bacau a decis anularea deciziei Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta de a inchide restaurantele si barurile din judet, potrivit Mediafax.Decizia nu este definitiva, ea putand fi contestata. Mai multi jucatori HoReCa din judet s-au asociat si au intentat la…

- Victorie uriașa pentru industria HORECA. Judecatorii din Bacau au decis sa anuleze hotararea Consiliului pentru Situații de Urgența prin care se inchideau restaurantele și cafenelele. “Instanța a dispus masuri graduale din partea CJSU in pandemie. Ceea ce am spus in cadrul intalnirii cu reprezentanții…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența București-Ilfov (ISUB-IF) a anunțat montarea unor corturi pentru triajul și tratarea pacienților la spitalele Universitar și Pantelimon din București, pentru a sprijini spitalele care nu mai fac fața numarului de pacienți bolnavi de Covid-19. „Pentru a veni in…

- La nivelul municipiului Bistrița nu exista date concrete care sa confirme raspandirea rapida a Covid-19 in unitațile din sectorul HoReCa – subliniaza 17 manageri din acest domeniu. Ce solicitari transmit celor din Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Bistrița-Nasaud: Ieri au „protestat” in…

- De ultima ora. Prima localitate din Maramureș care intra in carantina totala din cauza imbolnavirilor cu Covid-19. Masura se aplica din 24 octombrie 2020 de la ora 8,00 pentru o perioada de 14 zile! Localitatea Petrova din Maramureș intra in carantina. Masura se aplica din 24 octombrie 2020…

- Restaurantele și cafenelele raman inchise in orașele Bacau; Moinești, Comanești, Targu Ocna și in comunele Targu Trotuș, Magura, Manastirea Cașin și Tamași, din județul Bacau, potrivit unei decizii luate marți de Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Bacau.Potrivit unui comunicat…