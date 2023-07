Fără precedent: Cea mai caldă lună din istorie Dupa trei saptamani de canicula, Organizatia Meteorologica Mondiala (OMM) si observatorul european Copernicus considera ca dispun de suficiente date pentru a anunta ca iulie 2023 va fi cu siguranta cea mai calda luna din istoria masuratorilor meteorologice, depasind recordul anterior din iulie 2019, relateaza AFP. Evenimentul este probabil „fara precedent” de-a lungul a mii de ani si este doar o „anticipare” a viitorului climatic al planetei, au estimat cele doua institutii. Grecia, cu regiuni intregi devastate de flacari, la fel si Canada, afectata de asemenea de inundatii grave, o caldura sufocanta… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

