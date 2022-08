Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 27 august, in jurul orei 16.00 echipajul de politie rutiera aflat in executarea unei actiuni pe linia respectarii regimului legal de viteza, a oprit in trafic pe DN 17 km autoturismul ce rula cu viteza de 92 km/h in localiate pe un sector de drum cu limita maxima admisa a vitezei de 50 km/h.…

- Un sucevean vrea sa știe de la arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Calinic, daca e permis ca alegerea locului pentru a sapa o fantana sa se faca prin practici care țin de ocultism. ”Exista practica de a se cauta locuri de sapat fantani prin folosirea unui lemn sau a unei bucați de metal pe care…

- La data de 16 august in jurul orelor 23.40, o patrula din cadrul Secției 13 Poliție Rurala Balcauți a oprit pentru control pe raza comunei Zamostea, mopedul condus de un localnic. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, polițiștii au constatat faptul ca, barbatul nu poseda permis de conducere…

- Vineri seara, polițiștii din cadrul Biroului Rutier, in timp ce efectuau serviciul de indrumare, supraveghere și control al traficului rutier, pe DN 17, in Ilișești, au efectuat un semnal regulamentar de oprire unui autoturism care se deplasa pe DN 17. Imediat, șoferul a efectuat un viraj stanga pe…

- Un echipaj din cadrul Politiei Falticeni, a oprit in trafic pe Bulevardul Revolutiei, un autoturism la volanul caruia se afla un barbat din comuna Vadu Moldovei. Conducatorului auto, i s-a solicitat sa prezinte documentele personale cat si ale autoturismului, dar a declarat verbal ca nu detine permis…

- Joi seara o patrula din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Galanești a oprit pentru control pe raza comunei Fratauții Noi, autoutilitara condusa de un localnic de 39 de ani. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, polițiștii au constatat faptul ca barbatul de 39 de ani nu poseda permis de conducere.…

- La data de 8 mai orele 00.15, o patrula din cadrul Secției 12 Poliție Rurala Preutești a oprit pentru control pe raza comunei Dolhești, autoturismul condus de un barbat din orașul Liteni. In urma verificarilor efectuate de polițiști in bazele de date, s-a constatat faptul ca, barbatul din orașul Liteni…