- SCM Politehnica a fost invinsa acasa de CSM Bucuresti, scor 28-29, dupa ce trupa pregatita de Attila Horvath a avut in prima parte un avantaj consistent pe tabela. A fost 8-4 in minutul 12 si apoi 11-6 dupa minutul 20 pentru alb-violeti, inainte ca CSM-ul sa revina in forta. Oaspetii au beneficiat si…

- CSU din Suceava a pierdut cu 33-28 meciul susținut duminica seara, in deplasare, cu Politehnica Timișoara, contand pentru etapa a III-a a Ligii Zimbrilor. Dupa un inceput de partida echilibrat, avantajul gazdelor a crescut constant, scorul pauzei fiind de 17-13 in favoarea celor de la Poli. ...

- Handbalistii alb-violeti au obtinut azi primul succes din noua editie a Ligii Zimbrilor. SCM Politehnica a trecut de CSU din Suceava cu 33-28 (17-13). Dupa doua infrangeri in startul sezonului 2021-22, SCM Poli a castigat in sfarsit primul joc. Nu a fost foarte usor nici cu bucovinenii pentru tanara…

- Potaissa Turda va evolua maine, incepand cu ora 15:00, pe terenul celor de la CSM Alexandria, intr-un meci care va conta pentru etapa a II-a, din cadrul Ligii Zimbrilor. Partida trebuia sa se dispute... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- SCM Politehnica a cedat in toate cele trei partide jucate in acest weekend in cadrul turneului de pregatire din nord-vestul țarii. Vineri, alb-violetii au fost depasiti la limita de Potaissa Turda, scor 29-30, ieri elevii lui Atilla Horvath au cedat, scor 24-30 in fata gazdelor de la Minaur Baia Mare,…

- SCM Politehnica a avut parte de doua partide mai usoare la startul pregatirilor pentru editia 2021-22 a Ligii Zimbrilor. Alb-violetii au trecut de Universitatea Cluj in sala „Constantin Jude” cu 34-27, sambata, respectiv cu 29-26 astazi. Ambele partide au fost cu portile inchise. Jocul incheiat cu victoria…

- La Casa Fotbalului, a avut loc tragerea la sorti pentru stabilirea programului noului sezon competitional al Ligii a II-a la fotbal. In editia 2021/2022, vor lua startul 20 de echipe, care vor juca fiecare cu fiecare o singura data in sezonul regulat, urmand ca apoi sa fie repartizate, pe baza clasamentului,…

- Ediția 2021/2022 a Ligii 2 debuteaza la data de 31 iulie 2021 și va avea la start 20 de echipe, printre ele si timisorenele Ripensia si Politehnica. Daca trupa in galben-rosu incepe pe teren propriu, alb-violetii debuteaza in deplasare. Echipele participante vor juca fiecare cu fiecare o singura data…