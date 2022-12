Stiri pe aceeasi tema

- Clienții casnici care au mai multe locuri de consum nu vor mai fi obligați sa depuna declarații privind locul de consum la care beneficiaza de preț plafonat, insa obligativitatea depunerii declarații pe proprie raspundere va ramane pentru trei categorii de consumatori finali, se arata in proiectul Ordonanței…

- Statul pune zilele astea pe drumuri circa 1.000.000 de consumatori care trebuie sa mearga la furnizorul de energie sa declare la care punct de consum ar dori sa se aplice plafonarea (daca au mai mult de un punct de consum in proprietate), sa declare ca au mai mult de trei copii in intreținere, ca au…

- Ministrul Rafila propune, in viitoarea strategie naționala de sanatate, inființarea de centre de urgența in curtea spitalelor sau in apropierea acestora, precum și posibilitatea ca pacientul sa-și aleaga, pe baza unei coplați, doctorul din spital care sa-l consulte sau sa-l opereze. In aceste centre…

- Ministerul Sanatații a anunțat, joi, deschiderea a 59 de centre de evaluare care asigura asistența medicala pediatrica. Masura a fost luata in contextul creșterii accelate a cazurilor de viroze respiratorii in randul copiilor. Sursa amintita mai sus a precizat care este procedura care trebuie aplicata,…

- Oficialii au anunțat azi noi plafoane de preț la energie electrica, atat pentru clienții casnici, cat și pentru cei industriali, și, in paralel, au adoptat Ordonanța de Urgența pentru reglementarea prețurilor de producție și mecanismul de vanzare a energiei, care va fi valabil pana in martie 2025, informeaza…

- Pretul benzinei si motorinei ramane compensat cu 50 de bani pe litru si dupa 1 octombrie, pentru inca 3 luni. Proiectul va fi discutat in ședința de guvern de programata in aceasta dupa-amiaza.

- Uraganul Ian, de categoria 3, a lovit marți Cuba, lasand insula devastata și fara curent electric. Furtuna iși va continua, miercuri, traiectoria spre Florida, SUA, unde se fac pregatiri pentru apararea populației. Cuba a fost scufundata in intuneric in noaptea de marți spre miercuri din cauza unei…

- Familii cu cel putin 3 elevi ar putea avea tarife mai mici la electricitate Foto: Arhiva. Familiile cu cel putin trei copii înscrisi la unitati de învatamânt, lacasurile de cult, serviciile de transport si de apa-canal, precum si producatorii si distribuitorii de medicamente…