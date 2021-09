Stiri pe aceeasi tema

- In seara aceasta, vineri, 3 septembrie 2021, de la ora 21.00, la Ploiești TV, antrenorul principal al ACS Petrolul ’52 Ploiești, Nicolae Constantin (foto, in dreapta), va avea prima apariție intr-un studio de televiziune locala de cand a fost instalat ca șef al staff-ului tehnic al echipei „lupilor”.…

- ACS Petrolul ’52 Ploiești l-a prezentat oficial, miercuri, 24 august 2021, pe atacantul german – care are și cetațenie bosniaca, originea lui, de altfel – Senad Jarovic (foto sus, dreapta), cel cu juniorat la Dusseldorf, in țara sa natala, iar apoi, cu prezențe și goluri in primele eșaloane din Slovacia,…

- Inainte de startul ediției de campionat in curs a Ligii a II-a, ACS Petrolul ’52 Ploiești l-a imprumutat, in același eșalon, la Unirea Dej, o echipa nou-promovata, pe unul dintre juniorii talentați ai sai, Vlad Bogdan. De pe banca, Bogdan a fost trimis pe teren, de catre tanarul lui antrenor, Dragoș…

- Astazi, 31 iulie, de la ora 11.00, cea oficiala a etapei de start a ediției 2021-2022 a campionatului Ligii a II-a de fotbal, pe arena Ilie Oana, din Ploiești, se va disputa unul dintre cele șase meciuri programate la ceas de matineu: ACS Petrolul ’52 – Politehnica Iași. Un duel intre o echipa care…

- George Marin Maestrul Emil Popa face parte din categoria acelor oameni care nu se pot opri din munca. Puterea de a continua vine din iubirea pentru meseria pe care o face. Acum, in prag de 80 de ani, maestrul Popa continua sa pregateasca copii și tineri pentru a le hrani visul de a ajunge tot atat de…

- Un seism de magnitudine 2.3 grade a fost inregistrat, la ora 22:34, in judetul Dambovita, la adancimea de 17 kilometri. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului cutremurul a avut loc la coordonatele 45.02 N ; 25.54 E.Epicentrul a fost localizat la 38 km V de Ploiesti,…

- Așa cum www.gazetaph.ro a notat, de curand, deși semnase deja un contract intins pe doi ani cu ACS Petrolul ’52 Ploiești mijlocașul ofensiv Darius Buia nu a fost lasat sa o paraseasca pe Viitorul Pandurii Targu Jiu, deși angajamentul sau cu clubul gorjean urma sa expire destul de repede. Astfel, Buia…

- Un nou cutremur cu magnitudinea de 3,3 a avut loc luni, la pranz, in județul Vrancea. Cu mai puțin de o ora in urma in zona a mai avut loc un seism cu magnitudinea de 3,1. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, al doilea cutremur a avut loc la ora…