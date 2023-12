Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Timisoara a obtinut, astazi pe „Stiinta”, o noua victorie in elita feminina. Alb-violetele le-au invins cu 2-0, dupa ce la pauza scorul era alb, pe bistritencele de la CS Gloria 2018. Jocul din etapa a 11-a nu a oferit goluri in prima parte. Scorul a fost deschis in minutul 51 de Dimitra…

- Politehnica Timisoara s-a impus fara probleme in jocul cu „lanterna” ACS Tg. Mures in runda a a 9-a a SuperLigii Feminine. A fost 7-1 pentru alb-violete pe „Stiinta” intr-o intalnire in care s-a pus doar problema diferentei in favoarea gazdelor. Shaira Pera (2 goluri), Dana Cioabla (2), Nikoleta Kurja,…

- Forma extrem de slaba a echipei de dupa „fuga“ lui Laurențiu Reghecampf la Al-Taee l-a determinat pe finanțatorul Universitații Craiova sa caute un antrenor capabil sa redreseze corabia. Mihai Rotaru l-a „ochit“ pe Ivaylo Petev, fost selecționer al Bulgariei și antrenor cu rezultate remarcabile la Ludogorets.…

- Zi mare pentru fotbalul feminin din judet. ACS Balance Vladimir a semnat un acord de parteneriat cu SSU Politehnica Timișoara la nivel de junioare. Acest parteneriat are ca scop descoperirea fetițelor talentate din zona Maramureșului care, dupa un anumit timp, sa se alature Politehnicii Timișoara. Acesta…

- Politehnica Timișoara a trecut cu 3-1 de Banat Girls in etapa a VI-a a Superligii de fotbal feminin, intr-o partida disputata sambata pe stadionul Știința. Prima parte a intalnirii a fost echilibrata, cu o posesie mai buna pentru Politehnica. O ocazie imensa a apartinut echipei oaspete si venit la jumatatea…

- Etapa a VI-a a Superligii de fotbal feminin aduce un derby-ul zonal important si in lupta pentru play-off: Politehnica Timișoara – Banat Girls. Banat Girls vine dupa o victorie in fața Gloriei Bistrița și este la 3 puncte in spatele formației alb-violete. Pentru duelul din aceasta runda Liviu Ivasuc…

- Politehnica Timisoara si Banat Girls au jucat in weekend, pe teren propriu, cu grupari noi in elita feminina, dar cu ambitii mari. Pe „Stiinta” Farul Constanta a triumfat ieri cu 2-1, in timp ce la Tomnatic gazdele s-au impus cu 3-1 in fata Gloriei Bistrita, gruparea pe care alb-violetele reusisera…

Politehnica Timisoara nu a impresionat in vestul judetului, in duelul din runda a 5-a a Ligii 3, dar a obtinut pana la urma ce si-a dorit. Alb-violetii au inscris pe final cu Avantul Periam, dar dupa ce au spart gheata s-au destins cu un 3-0 pe final si au urcat cel putin temporar pe locul