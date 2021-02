Stiri pe aceeasi tema

- Fanii lui Dinamo continua cursa pentru obținerea licenței necesara sezonului urmator de Liga 1, iar DDB a gasit o modalitate inedita pentru a-i atrage pe suporteri sa cumpere cat mai multe bilete virtuale. Suporterii care achiziționeaza tichete virtuale pentru partida cu Viitorul de vineri (ora 20:30)…

- Suporterii lui Rangers sunt extrem de incantați de fiul regelui, care continua sa surprinda. Evoluția lui Ianis Hagi e urmarita indeaproape de fanii din Romania, dar și de internaționalii care il considera un real talent. Britanicii au ramas fara cuvinte dupa ultimul meci. Cum a surprins tanarul fotbalist?…

- Hermannstadt - Dinamo se joaca azi, de la 19:00, intr-o partida care conteaza pentru etapa a 16-a din Liga I. Bucureștenii se prezinta cu un lot decimat de plecari și accidentari la primul meci din 2021. Daca sibienii au jucat deja in 2021, restanța cu Viitorul, pierduta cu 1-2, pentru Dinamo meciul…

- Suporterii-finanțatori din DDB confirma informația Gazetei Sporturilor și spun ca Dinamo ar trebui sa ii achite 90.000 de euro lui Aleix Garcia, mijlocaș care și-a anunțat astazi plecarea. Clubul risca și o sancțiune suplimentara, de 40.000 de euro. Dupa aproximativ 3 luni petrecute la Dinamo, Aleix…

- Daniel Niculae (38 de ani), fost jucator important al Rapidului, nu crede ca suporterii-acționari din DDB o pot salva pe Dinamo din colapsul financiar in care „cainii” s-au afundat in ultima vreme. „Fanii vin cu cateva torțe, dar n-au puterea sa susțina clubul, deși eu mi-aș dori. Ei sunt de apreciat,…

- Gaziantep, echipa pregatita de Marius Șumudica (49 de ani), a remizat cu Erzurum BB in deplasare, scor 1-1, și a ratat șansa de a urca pe primul loc in Turcia, dupa un gol marcat de gazde in minutele de prelungire, iar fanii au atacat decizia arbitrului pe pagina de facebook a echipei. ...

- Jucatorii lui Dinamo au ținut sa le mulțumeasca intr-un mod inedit fanilor echipei la meciul cu Poli Iași pentru sprijinul acordat in ultima perioada. In prima repriza, dupa ce Deian Sorescu a egalat, jucatorii lui Dinamo s-au strans in fața tribunei goale și au aplaudat, in semn de recunoștința pentru…

- Pablo Cortacero, acționarul majoritar al lui Dinamo, spune ca va face modificari drastice pe banca tehnica, din cauza atitudinii și discursului antrenorului Cosmin Contra, 44 de ani. Dinamo - Viitorul, in 16-imile Cupei Romaniei, se joaca sambata, de la 20:45 „Cosmin Contra nu va mai continua la Dinamo. Va…