Guvernul britanic va prezenta o noua lege la inceputul anului 2022, care vizeaza combaterea rasismului si a violentei online fata de sportivii profesionisti, in special fata de fotbalisti, deseori vizati in ultimele luni, informeaza News.ro. Potrivit noului pachet legislativ la care lucreaza autoritațile britanice, cei responsabili pentru aceste abuzuri rasiste pe internet ar putea fi acum suspendati pentru o perioada de la 3 la 10 ani. In plus, persoanele condamnate nu vor mai putea merge pe stadioanele cluburilor profesioniste de fotbal pe durata sentintei. Incalcarea ordinului de restrictie…