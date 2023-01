Stiri pe aceeasi tema

- Fostul rege al Greciei, Constantin al II-lea, aflat la putere inainte de restabilirea Republicii in 1974, a incetat din viata marti la Atena, la varsta de 82 de ani, a anuntat postul public elen ERT, transmite AFP. Fostul suveran, var al regelui Carol al III-lea si nasul printului William, ‘a decedat…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,9 a zguduit miercuri insula greceasca Evia (centru) si a fost resimtit in capitala Atena, a informat Institutul de Geodinamica din Atena, potrivit Reuters. Pe moment nu au fost raportate victime sau pagube, au indicat pompierii si autoritatile locale. Seismul, produs la…

Turcia a avertizat Grecia ca o racheta ar putea lovi capitala elena daca "nu va pastrați calmul", intensificandu-și și mai mult retorica impotriva Greciei, noteaza Politico.

- Aflat in vizita de lucru in Grecia, președintele Klaus Iohannis a mulțumit pentru sprijinul constant al Republicii Elene privind aderarea Romaniei la spațiul Schengen, reafirmat și cu aceasta ocazie de catre premierul grec, informeaza Administrația Prezidențiala intr-un comunicat.

Un seism de magnitudine 5 grade, potrivit masuratorilor preliminare, a zguduit marți centrul Greciei și a fost resimțit pana in Atena, potrivit martorilor, informeaza Reuters, citata de Rador.

- Doua petroliere care navigau sub pavilionul Greciei, confiscate in mai de catre gardienii revolutiei, au fost eliberate si au parasit Iranul, a anuntat Ministerul grec al Marinei Comerciale, relateaza AFP. "In urma unor negocieri de mai multe luni cu Iranul, petrolierele Prudent Warrior si Delta Poseidon,…

Un numar de 15 artefacte antice grecesti din colectia privata de arta cicladica a unui miliardar din Statele Unite au fost expuse pentru prima data miercuri la Atena, in virtutea unui acord care a starnit controverse in Grecia, informeaza Reuters.

- Grecia și Turcia sunt doi dintre cei mai vechi membri ai NATO, care au aderat impreuna in 1952, dar relațiile dintre ele și tensiunile sunt anterioare alianței, iar aderarea nu a contribuit prea mult la atenuarea disputelor dintre ele. In ultimii ani, legaturile dintre Atena și Ankara s-au deteriorat…