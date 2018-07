Familii de chinezi atacate de o pisica in timp ce serveau masa pe o terasa din Portul Tomis. Trei copii au ajuns la spitalul din Constanta (galerie foto+video)

Stiri pe aceeasi tema

- Multe am trecut, probabil, prin situații care mai de care mai ciudate, care ne-au facut sa ne rușinam sau sa radem cu lacrimi. Toate, la o prima intalnire cu un baiat care ne placea foarte tare. Unele am avut noroc și baiatul visurilor noastre nu s-a speriat, in timp ce altele au fost dezamagite sa…

- Municipalitatea are de decontat facturi in valoare de 3 milioane de lei catre firma constructoare a noului corp de cladire de la Spitalul de Copii. Potrivit lui Robu, urgent era sa se plateasca 800.000 de lei, care reprezinta ordine de plata, iar firma Sulfatim și-ar fi primit jumatate din…

- Tabara de agrement de la Sacelu, singura aflata in administrarea Directiei Judetene de Tineret si Sport Gorj, si-a deschis portile. Un prim grup de copii a sosit in tabara de langa Baza de tratament din statiunea balneo-climaterica. Horatiu Gorun, directorul Directiei Judetene de Tineret si…

- Proba de spada a Campionatului National de scrima rezervat copiilor, intrecere desfasurata in sala "Ana Pascu" Floreasca din Bucuresti, le a adus cluburilor de pe litoral, in urma unor evolutii deosebite, nu mai putin de zece medalii cinci de aur, doua de argint si trei de bronz . In prima linie au…

- Doua echipaje de salvare au ajuns de urgența la fața locului și le-au acordat ingrijirile medicale necesare, informeaza Romania TV. Adolescenții de 16 ani au intrat in apa sa se racoreasca și se pare ca s-au aventurat mult prea mult in larg. Citeste si Operatiune DRAMATICA pe Dunare. Sase…

- Simona Halep, umilita la Roland Garros. Francezii o ignora pe jucatoarea noastra. Deși de 29 de saptamani este ocupa poziția de numar 1 WTA, Simona Halep nu este perceputa ca un superstar, in circuitul feminin. Romanca nu are ”brand”, nu vinde la fel ca alte jucatoare mai slab clasate, deși are un joc…

- Autoritațile au emis un avertisment dupa ce au fost gasite Clostridium si bacterii coliforme in gheata produsa de mai multi agenti economici. Testele au fost realizate de Centrul National pentru Incercarea si Expertizarea Produselor - Laborator Larex pe probe prelevate de inspectorii ANPC in urma controalelor…

- Sportivii de la sectia de Taekwondo WT de la Clubul Sportiv Comunal Mihail Kogalniceanu din judetul Constanta si au dovedit valoarea si la editia 2018 a Campionatului National, care s a disputat, timp de doua zile, la Bucuresti, la toate categoriile de varsta si de greutate. La competitie au participat…