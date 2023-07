Stiri pe aceeasi tema

- De 18 ani, Bucharest Pride coloreaza strazile capitalei in culorile iubirii. Ediția din 2023 are loc in perioada 21-29 iulie și propune o paleta diversa de evenimente, organizate atat indoor, in salile de teatru și cinema, in galeriile de arta și cluburile din capitala, cat și outdoor, in Parcul Izvor,…

- Weekendul 1-2 iulie se anunta a fi unul festiv la "Strazi deschise - Bucuresti" pe Calea Victoriei si in cartierul Aviatiei, cel mai mare festival international de teatru de strada din oras, B-FIT in the Street! fiind programat sa revina in Capitala dupa trei ani de

- In ultimul weekend al lunii iunie, are loc evenimentul "Strazi deschise - București", care transforma anumite zone din oraș in trasee pietonale temporare. In acest weekend, evenimentul se desfașoara pe Calea Victoriei și pe strada Novaci in sectorul 5.