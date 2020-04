Stiri pe aceeasi tema

- In momentul de fata, 25 de persoane se afla internate la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi. Ultimii pacienti testati pozitiv sunt din judetele Iasi, Botosani si Neamt. Referindu-se la pacientul din Suceava, primul internat, Carmen Dorobat a precizat ca la testul pentru coronavirus pacientul a raspuns,…

- Serviciul de Ajutor Maltez in Romania, filiala Timișoara, a donat lenjerii de pat, pilot și camași de noapte catre Spitalul de Boli Infecțioase, unde sunt internați luni, 16 martie, 38 de pacienți cu coronavirus. The post Lenjerii de pat – donație de la Serviciul de Ajutor Maltez pentru bolnavii de…

- Cei doi valceni depistati pozitiv la testul pentru coronavirus au fost trimisi la Spitalul de Boli Infectioase din Craiova. Directia de Sanatate Publica Valcea a anuntat ca testul celor doi a fost recoltat pe 13 martie. Cele doua persoane au intrat in mod controlat in tara si se aflau intr-un centru…

- Primarul Devei, Florin Oancea, diagnosticat cu noul coronavirus, a scris pe Facebook faptul ca și testul fiicei sale a ieșit pozitiv. Edilul publica un selfie facut de fiica sa in izoleta in timp ce este dusa la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara, unde este internat și edilul.Primarul…

- Femeia de 41 de ani internata in Spitalul de Boli Infecțioase din Iași, care s-a intors din Dubai in 8 martie 2020 și a fost confirmata pozitiv in data de 13 martie 2020, este un angajat al Ministerului Sanatații, și nu o persoana din județul Mureș.Aceasta eroare din comunicarea inițiala a fost posibila…

- Un copil de 4 ani din Olt este suspect de infecție cu coronavirus. Intreaga sa familie se afla in autoizolare la domiciliu.Copilul a fost dus la spital, luni, cu izoleta. Acesta este suspect de infecție cu noul coronavirus, dupa ce parinții sai au fost contacți direcți ai barbatului de 71 de ani din…

- Un tanar revenit recent din Italia, originar din localitatea Curtuiușu Mare, comuna Valea Chioarului a avut neințelegeri cu familia pentru ca a fost trimis sa locuiasca in podul casei. Tanarul nu era izolat la domiciliu, nu a revenit in țara din zone aflate in carantina sau din zona galbena. Este asimptomatic,…

- O adevarata tragedie pentru o familie din localitatea Apața. Parinții și-au pierdut, astazi, gemenii de doua luni și jumatate care fusesera internați la Spitalul de Pediatrie. Micuții au fost internați zilele trecute, dar, ulterior, au fost externați, in zile diferite, sanatoși, dupa cum susțin medicii.…