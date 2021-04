Familia unuia dintre muncitorii uciși la Onești cere Poliției 2.000.000 de Euro despăgubiri Familia lui Silviu Iștoan, unul dintre muncitorii sechestrați și omorați la Onești, pe data de 1 martie, cere doua milioane se euro despagubiri morale de la polițiștii implicați in operațiunea de salvare, de la conducerea Poliției Romane și a Ministerului de Interne. Fratele, cumnata și nepoții lui Silviu Iștoan s-au constituit parți civile in ancheta. […] The post Familia unuia dintre muncitorii uciși la Onești cere Poliției 2.000.000 de Euro despagubiri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

