Stiri pe aceeasi tema

- Starea de sanatate a lui Florin Piersic s-a agravat dupa ce a contactat o infecție de la o branula aplicata in spital. In aceste momente, marele actor se confrunta cu probleme mari, motiv pentru care este important sa știm la ce riscuri ne expunem. Iata ce spune medicul Tudor Ciuhodaru despre situațiile…

- Medicii de la Institutul Inimii din Cluj-Napoca au explicat pe larg modul in care a fost tratat la Cluj maestrul Florin Piersic. Acesta a fost internat cu o infecție generalizata in sange, in 17 aprilie, la Spitalul Militar. Probleme au ridicat cele doua implanturi pe care le are, proteza de la…

- Florin Piersic va fi transferat la spitalul Matei Balș din București, cu avionul SMURD, dupa ce a fost supus unei intervenții la inima la Institutul Inimii Cluj-Napoca.In cursul zilei de astazi medicii din Cluj Napoca au anunțat ca Florin Piersic este in stare stabila, dupa operația suferita pentru…

- Anca Serea și Adi Sina iubesc vacanțele și știu cat de important este timpul petrecut impreuna in cuplu. Pentru a marca Invierea lui Iisus Hristos, cei doi au plecat intr-un oraș european pe care il indragesc foarte mult și se gandesc sa se mute, in viitor.

- Florin Piersic a fost operat de urgența dupa ce i s-a facut rau in timpul unui spectacol susținut la Cluj, iar ulterior marele actor a fost transferat la terapie intensiva pentru supraveghere de specialitate.

- In exclusivitate pentru Știrile Antena Stars, Horațiu a facut marturisiri șocante, dupa ce Alex Dobrescu l-a agresat. Reporterul Xtra Night Show a trecut prin momente de panica. Iata ce a transmis acesta despre incident!

- Florin Piersic, in varsta de 88 de ani, este unul dintre cei mai apreciați actori de la noi din țara. Cu toate acestea, el a fost intotdeauna un om modest. Recent, in cadrul unui interviu, el dezvaluia ce sacrificii a fost nevoit sa faca pentru un rol dintr-un film. Sacrificiul facut de Florin Piersic…

- Florin Piersic, marele actor al Romaniei, a facut mai multe declarații cu privire la relație pe care a avut-o cu mama sa, Vera. Cei doi s-au ințeles foarte bine, iar acesta a simțit ca este iubit de cea care i-a dat viața.